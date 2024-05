Près de 10 M$ accordés pour un projet de récupération et de valorisation de la chaleur qui réduira les émissions de GES de 10 000 tonnes au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 9 996 606 $ à Énergir chaleur et climatisation urbaines (ECCU), établie au centre-ville de Montréal, pour l'installation de deux chaudières électriques et d'un système de récupération et de valorisation de la chaleur qui permettront de réduire les émissions de GES de près de 10 000 tonnes. C'est ce que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, a annoncé aujourd'hui dans le cadre du Sommet Climat Montréal 2024.

ECCU exploite la centrale thermique de Montréal et alimente en chauffage et en climatisation plus du tiers du centre-ville. Au total, c'est près de 2 millions de mètres carrés de superficie d'immeubles à vocations diverses (tours de bureaux, centres commerciaux, hôtels, gare de chemin de fer, campus et appartements de prestige) qui sont alimentés par le réseau. Avec une surface desservie équivalente à celle d'une ville de plus de 35 000 habitants, cela en fait l'un des plus gros réseaux au Canada.

L'installation de deux chaudières électriques produisant de l'eau chaude et de la vapeur à partir d'une source d'énergie renouvelable permettra à l'entreprise d'optimiser sa consommation d'énergie. En conservant ses installations au gaz naturel, ECCU pourra s'effacer de la demande en hydroélectricité en période de pointe en maintenant ses opérations au gaz naturel.

On estime que le projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 9 996,6 tonnes par année. Globalement, il permettra des économies d'échelle pour décarboner à moindre coût une grande partie du centre-ville de Montréal.

« Je suis très fier de ce projet de transition vers des énergies renouvelables pour les bâtiments du centre-ville de Montréal. Avec ce projet, notre gouvernement participe concrètement à la transition énergétique du Québec tout en stimulant l'économie. D'ailleurs, c'est l'un des plus gros et importants projets de réduction des GES au Québec cette année, avec près de 10 000 tonnes d'émissions réduites. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je me réjouis de l'initiative du gouvernement et d'Énergir, qui s'engagent concrètement dans la décarbonation de l'approvisionnement énergétique du centre-ville de Montréal. Cela représente un jalon majeur pour l'atteinte de notre objectif de carboneutralité d'ici 2030. La transition écologique du Québec dépend largement de Montréal et de sa région métropolitaine. C'est en continuant sur cette lancée et en travaillant ensemble que nous pourrons réaliser nos ambitions pour protéger notre population. Nous avons hâte de collaborer avec l'ensemble des partenaires impliqués pour rentre le tout possible. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Notre projet implique des investissements importants, mais les bénéfices qui y sont associés pour l'accélération de la décarbonation du secteur du bâtiment le sont tout autant. En effet, les trois projets d'amélioration d'ECCU totalisent environ 24 M$, dont une partie provient d'une aide financière gouvernementale. Conséquemment, ces initiatives, à elles seules, permettront de réduire de près de 60 % les émissions des plus grands bâtiments de Montréal et viendront s'ajouter aux nombreux efforts déjà mis en place par la centrale thermique pour décarboner l'énergie qu'elle distribue. »

Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive d'Énergir pour le Québec

