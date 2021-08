Près de 1,1 M$ pour le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - Une somme de 1 077 000 $ est accordée dans le cadre d'une entente sectorielle sur le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie pour la période 2021-2024. Elle contribue à mettre à jour et à réaliser le Plan de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Mauricie.

Cette entente vise à favoriser l'essor des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi qu'à harmoniser les interventions, et ce, à travers la mobilisation des différents acteurs. De plus, elle poursuit l'objectif d'encourager la complémentarité territoriale en vue de soutenir des actions cohérentes et structurantes pour la Mauricie. Enfin, sa mise en œuvre permet également d'appuyer la réalisation d'initiatives.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), la Fédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de la Mauricie, les MRC de Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux, les villes de Trois-Rivières, de Shawinigan et de La Tuque, ainsi qu'Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDÉ Trois-Rivières).

Citations :

« Nous sommes fiers de prendre part à cette entente, car elle contribue au développement économique local, notamment en soutenant de nouvelles initiatives en Mauricie. Notre gouvernement travaille fort afin d'assurer la vitalité de notre Québec et de nos régions, et en voici un autre bel exemple! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Depuis mars 2020, nous avons pu mesurer toute l'importance du secteur agroalimentaire et de l'achat local pour notre approvisionnement. En soutenant des projets novateurs et en misant sur la mobilisation et la concertation du milieu agricole et agroalimentaire, la présente entente s'inscrit directement dans la vision du gouvernement qui préconise le développement d'un secteur bioalimentaire prospère, durable et ancré dans le territoire. De plus, en nous permettant de consommer davantage les bons produits cultivés ou élevés localement par des gens de la région, c'est tout le Québec qui y gagne! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La Mauricie se démarque par la vivacité et le dynamisme de son secteur agricole et agroalimentaire. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, vous avez été nombreux à répondre à l'appel de votre gouvernement en favorisant la consommation locale. La synergie des différents partenaires a permis la conclusion d'une entente qui contribue à la mise en valeur des entreprises d'ici. On ne peut que s'en réjouir! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'important est de répondre à des besoins concrets qui auront de réels impacts sur le terrain. Cette enveloppe permettra à des projets tangibles de voir le jour et stimulera les milieux agricole et agroalimentaire en synergie avec la communauté, notamment dans les MRC des Chenaux et de Mékinac. L'agriculture est d'une grande importance dans Champlain et mérite d'être soutenue adéquatement, à l'image des défis qu'on l'on rencontre dans la région. »

Sonia LeBel, députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor

« Je me réjouis de cette entente qui permettra au Québec d'accroître son autonomie alimentaire, l'un des objectifs de notre gouvernement. Laviolette-Saint-Maurice compte plusieurs producteurs maraîchers et l'un des plus importants producteurs d'asperges de la province. L'entente vient renforcer un important secteur de notre économie. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Je ne peux que me réjouir de cette annonce, l'agriculture et l'agroalimentaire étant de nos activités économiques principales à Maskinongé. Voilà une belle initiative qui contribuera à notre vitalité locale! De plus, depuis ma nomination en tant qu'adjoint parlementaire au Conseil du trésor, je travaille très activement sur le dossier d'achat local. Une telle initiative prend donc tout son sens dans notre vision que les localités sont des leviers économiques durables! »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Je suis très fier de cette annonce dont les sommes permettent de favoriser le développement de l'agriculture et du secteur agroalimentaire de la Mauricie. Notre région est reconnue pour la diversité de ses entreprises agricoles et agroalimentaires et leur capacité d'innovation. »

Robert Lalonde, président de la Table des élus de la Mauricie, préfet de la MRC de Maskinongé et président du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Je félicite l'effort concerté dont témoigne le renouvellement de l'Entente sectorielle sur le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie 2021-2024. Ceci aura, très certainement, pour effet de développer des solutions collectives pour la prospérité de notre agriculture, de notre foresterie, de notre agrotourisme et du secteur agroalimentaire. Notre industrie contribue de manière active à l'occupation du territoire et au développement de la société. Avec le renouvellement de cette entente, le gouvernement du Québec y a vu une priorité. Je félicite cette collaboration qui est primordiale pour que notre relève s'établisse et nos entreprises performent. Tous y gagnent : producteurs, transformateurs et consommateurs. »

Jean-Marie Giguère, président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Mauricie

Faits saillants :

Une aide de 600 000 $ sera octroyée par le MAMH dans le cadre du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La participation financière du MAPAQ s'élèvera à 225 000 $ (programme Territoires : Priorités Bioalimentaires)

Le MTESS (Mesure : concertation pour l'emploi, Table ad hoc de concertation et l'UPA ajouteront chacun 30 000 $ à cette entente sectorielle.

La contribution respective des MRC et des villes sera de 19 500 $, pour un montant total de 117 000 $.

IDÉ Trois-Rivières agira à titre de fiduciaire de l'entente et apportera une contribution en biens et services totalisant 45 000 $.

Les contributions non-monétaires des autres partenaires non-gouvernementaux s'élèvent à 30 000 $.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, 418 380-2525; Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, 438 526-8750; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/