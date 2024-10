Près d'un mois de grève à l'Hôtel PUR - Les salarié-es espèrent que la nouvelle direction relancera la négociation

QUÉBEC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Après près d'un mois de grève générale illimitée des salarié-es de l'Hôtel PUR, des changements à la tête de la direction de l'hôtel doivent mener à un déblocage de la négociation.

Les travailleuses et les travailleurs du PUR participaient aujourd'hui à une manifestation funèbre pour souligner le départ de la direction générale de l'hôtel. Le syndicat de l'Hôtel PUR prend part à la 11e ronde de négociation coordonnée qui regroupe plus de 3500 salarié-es. Plus tôt cette semaine, nous annoncions que nous avons maintenant cinq ententes adoptées contenant les mêmes gains sur les demandes communes, à savoir notamment des augmentations salariales de 21 % sur quatre ans, dont 10 % à l'an 1.

« Si la direction du PUR pense que les travailleuses et les travailleurs vont abandonner la lutte, elle se trompe royalement. La mobilisation des salarié-es a permis d'entraîner des changements à la tête de l'hôtel. Il faut que ça ait un effet à la table de négociation. Ce qui est sûr, c'est que nous continuerons de mettre toute la pression nécessaire pour que ça se règle rapidement », lance Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

« Ça règle de plus en plus dans la négociation coordonnée de l'hôtellerie. On a maintenant cinq ententes en poche. Le règlement est maintenant clair pour nos demandes communes qui vont améliorer les conditions de travail et les salaires. Il n'y a aucune raison de laisser perdurer ce conflit. Il est grand temps que le PUR arrive avec un mandat pour conclure la négociation », explique Nancy Mathieu, secrétaire générale de la Fédération du commerce (FC-CSN).

À propos du secteur de l'hôtellerie de la CSN

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3500 travailleuses et travailleurs issus de 30 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leur employeur respectif.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]