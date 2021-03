Le projet vise à évaluer les risques de contamination des puits et à proposer des solutions pour donner accès à une eau saine aux communautés rurales vivant le long de l'Ikopa, une rivière qui traverse la capitale de Madagascar. Chaque année, les inondations et les crues de cette rivière entraînent la contamination des sources d'eau potable souterraines et de surface, accentuant ainsi la prévalence de maladies diarrhéiques, une cause importante de morbidité et de mortalité.

« L'accès à une eau potable de qualité est très limité dans certaines régions du monde. Comme les changements climatiques ne font qu'accentuer les inégalités, c'est un honneur et une fierté pour notre équipe de pouvoir travailler de front, avec notre partenaire malgache, afin d'améliorer la qualité de l'eau des puits dans les régions rurales de Madagascar », souligne Geneviève Bordeleau, chercheuse en hydrogéologie et géochimie isotopique.

Les projets du PCCI

Le PCCI bénéficie d'un budget global de 30,1 M$ pour le financement de projets qui visent à renforcer les capacités des pays francophones d'Afrique et des Antilles à s'adapter aux changements climatiques et à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Menés par des entreprises d'ici, des institutions de recherche et d'enseignement ou des organisations québécoises en association avec des partenaires locaux, ces projets touchent, ensemble, à plusieurs sphères d'activité, dont l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, l'agriculture, la foresterie ou encore la gestion de l'eau.

« Le projet de l'INRS, soutenu par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, est très porteur pour notre université et pour sa communauté. Pour nous, la recherche fondamentale et appliquée est source de progrès économique, social et culturel. Ainsi, le partage des expertises de chacun des partenaires sera une expérience profitable sur plusieurs plans, bien au-delà de la recherche en gestion de l'eau », soutient Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

« En se déclarant lié à l'Accord de Paris sur le climat, le Québec s'est engagé en faveur d'une plus grande solidarité climatique internationale. Or, les pays auxquels s'adresse le Programme de coopération climatique internationale ont de nombreux défis à relever afin d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyennes et citoyens tout en luttant efficacement contre les changements climatiques. Les projets financés viendront répondre concrètement aux besoins de ces communautés. Le Programme donne aussi l'occasion à nos organisations et à nos entreprises, dont celles de la région de la Capitale-Nationale, de mettre en valeur leur savoir-faire et leur expertise. Tout le monde y gagne! » ajoute Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

En plus d'agir contre les changements climatiques, ces projets contribueront à de nombreux autres objectifs de développement durable tels que l'innovation, la croissance économique, l'égalité entre les sexes et la réduction des inégalités.

À propos du projet

Le projet, intitulé « Rano Madagasikara : Améliorer la résilience des communautés du sous-bassin d'Ikopa face à la contamination des sources d'eau potable en période d'inondations », sera réalisé en collaboration avec les professeurs René Lefebvre, Claudio Paniconi, Saeid Homayouni et Monique Bernier (professeure retraitée). Dans le cadre de la recherche, le groupe recrutera deux étudiants à Madagascar. Ces derniers seront en cotutelle avec l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) - le partenaire local affilié à l'Université d'Antananarivo - et l'INRS. Ils feront leur première année d'études là-bas et viendront terminer leur parcours au Québec. Une chargée de projet d'origine malgache et vivant au Québec depuis plusieurs années, Emma Mamifarananahary, sera embauchée par l'INRS pour se joindre au groupe.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

Facebook

Twitter

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Audrey-Maude Vézina, Service des communications de l'INRS, 418 254-2156, [email protected]

Liens connexes

http://www.inrs.ca/