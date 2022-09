PRÉPAREZ-VOUS POUR LE NOUVEAU LOTTO 6/49! DEUX GROS LOTS DE PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS AU MÊME COÛT DE 3 $

Tous les gros lots seront attribués lors du dernier tirage du jeu actuel le 10 septembre

TORONTO, le 8 sept. 2022 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG), tout comme nos partenaires de loterie partout au Canada, est ravie de lancer un nouveau LOTTO 6/49 encore plus formidable à compter du tirage du 14 septembre 2022. Le nouveau LOTTO 6/49 offrira dorénavant aux joueurs une chance de gagner DEUX gros lots de plusieurs millions de dollars tous les mercredis et samedis.

Le tirage principal, pour lequel les joueurs sélectionnent leurs numéros ou font une Mise-éclair, deviendra le nouveau tirage classique, qui offrira un gros lot fixe de 5 millions de dollars à chaque tirage et comptera des lots supplémentaires pour l'obtention de deux numéros principaux ou plus dans une sélection.

Le nouveau LOTTO 6/49 transforme le tirage du lot garanti de 1 million de dollar précédent en un nouveau tirage Boule d'or. Pour rendre le tout plus palpitant, le tirage du gros lot de la Boule d'or garantit que le gagnant remportera soit 1 million de dollars, soit le gros lot progressif qui commence à 10 millions de dollars et peut dépasser 60 millions de dollars.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le nouveau tirage Boule d'or de LOTTO 6/49.

« Y a-t-il une meilleure façon de célébrer le 40e anniversaire de l'emblématique loterie LOTTO 6/49 qu'en suscitant encore plus d'engouement chez nos joueurs grâce au nouveau tirage du gros lot progressif de la Boule d'or, tout en conservant certains des éléments classiques de LOTTO 6/49 que les joueurs adorent! a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Ce nouveau produit emballant est le fruit d'une brillante collaboration avec les partenaires de loterie provinciaux d'OLG de l'ensemble du Canada pour veiller à ce que nos jeux de loterie nationaux offrent toujours aux clients le divertissement qu'ils recherchent, avec des gros lots en conséquence! »

Avant que les modifications apportées au jeu entrent en vigueur, il y aura un tirage spécial pour les joueurs de LOTTO 6/49 le samedi 10 septembre 2022. Il s'agira du dernier tirage de la version actuelle de LOTTO 6/49. Pour offrir un nouveau départ au jeu amélioré, il y aura liquidation de tous les gros lots lors de ce tirage. Il n'y aura pas de reports du tirage du 10 septembre au tirage du 14 septembre.

Comme toujours, le gros lot sera attribué à toute sélection qui obtient les six numéros principaux. Cependant, pour ce tirage seulement, s'il n'y a pas de sélection gagnante pour la catégorie 6/6, le montant du gros lot sera réparti entre les gagnants des catégories de lots 5/6 + complémentaire, 5/6 et 4/6.

Le tirage de mercredi prochain donnera le coup d'envoi au nouveau LOTTO 6/49; un gros lot du tirage classique de 5 millions de dollars et un gros lot de la Boule d'or de 10 millions de dollars seront à gagner.

Depuis 1982, LOTTO 6/49 est devenu l'une des loteries et des marques les plus connues au Canada; il a généré plus de 66 milliards de dollars en ventes et remis plus de 33 milliards de dollars en lots. Des petits lots aux énormes gros lots, il y a eu plus de 1,6 milliard de gagnants dans l'ensemble du Canada au cours des quatre dernières décennies.

À titre de leader de confiance dans le domaine du divertissement par le jeu, OLG s'engage à présenter de nouveaux produits palpitants à nos clients de manière responsable. Notre programme primé Jouez sensé offre un soutien complet pour aider les joueurs à adopter et à maintenir des habitudes saines.

Tous les profits provenant de tous nos jeux sont réinvestis en Ontario pour soutenir les priorités provinciales et aider à bâtir des communautés solides. Lorsque vous jouez avec OLG, vous jouez pour l'Ontario.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

