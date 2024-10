L'ACSTA lance son Plan stratégique 2024-2029

OTTAWA, ON, le 30 oct. 2024 /CNW/ - L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) est heureuse de lancer son Plan stratégique 2024-2029, qui guidera les principales activités de l'organisation au cours des cinq prochaines années. Son élaboration était le cadre d'un effort de collaboration, réunissant les connaissances et l'expertise inestimables de notre effectif, de notre Conseil d'administration, de nos partenaires et de Transports Canada.

L'ACSTA lance son Plan stratégique 2024-2029 Post this Plan Stratégique de l'ACSTA (Groupe CNW/Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA))

Le Plan stratégique prépare le terrain pour de nouvelles stratégies, initiatives et activités dans l'ensemble des opérations de l'ACSTA et comprend quatre piliers :

Investir dans notre capital humain pour demain : veiller à ce que notre effectif et nos agents de contrôle partout au pays disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin pour contribuer à notre succès collectif.

veiller à ce que notre effectif et nos agents de contrôle partout au pays disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin pour contribuer à notre succès collectif. Favoriser l'innovation : encourager l'innovation grâce à une perspective de résolution de problèmes, à l'agilité, à de nouveaux processus et à la technologie.

encourager l'innovation grâce à une perspective de résolution de problèmes, à l'agilité, à de nouveaux processus et à la technologie. Promouvoir un écosystème intégré pour l'aviation : améliorer nos processus et créer des possibilités d'harmonisation dans l'ensemble du système d'aviation en collaborant et en partageant des renseignements.

améliorer nos processus et créer des possibilités d'harmonisation dans l'ensemble du système d'aviation en collaborant et en partageant des renseignements. Rehausser l'expérience des clients : créer une expérience de contrôle fiable, uniforme, respectueuse et exempte d'obstacles pour tous nos clients aux aéroports désignés partout au pays.

Le Plan stratégique fournit une feuille de route pour guider la croissance et le succès futurs de l'ACSTA.

L'ACSTA se réjouit de poursuivre sa collaboration avec les partenaires de l'industrie et de la communauté afin de faire en sorte que le public voyageur bénéficie du plus haut niveau de contrôle de sûreté aérienne et d'une expérience client positive.

Faits en bref

Créée le 1 er avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et qui rend des comptes au Parlement par l'intermédiaire du ministre des Transports du Canada .

avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et qui rend des comptes au Parlement par l'intermédiaire du ministre des Transports du . L'ACSTA est responsable de quatre activités obligatoires :

Contrôle préembarquement : le contrôle des passagers, de leurs bagages de cabine et de leurs effets personnels avant leur entrée dans la zone sécurisée d'une aérogare.

le contrôle des passagers, de leurs bagages de cabine et de leurs effets personnels avant leur entrée dans la zone sécurisée d'une aérogare.

Contrôle des bagages enregistrés : le contrôle des bagages enregistrés des passagers pour détecter les articles interdits, comme les explosifs, avant qu'ils ne soient transportés à bord d'un aéronef.

le contrôle des bagages enregistrés des passagers pour détecter les articles interdits, comme les explosifs, avant qu'ils ne soient transportés à bord d'un aéronef.

Contrôle des non-passagers : le contrôle des non-passagers et de leurs effets personnels, y compris les véhicules, qui pénètrent dans les zones réglementées des aéroports présentant les risques les plus élevés. Les non-passagers comprennent le personnel de l'ACSTA, les agents de contrôle, les membres d'équipage et le personnel de cabine, le personnel du service à la clientèle des transporteurs aériens, les bagagistes, les fournisseurs et les autres employés des aéroports.

le contrôle des non-passagers et de leurs effets personnels, y compris les véhicules, qui pénètrent dans les zones réglementées des aéroports présentant les risques les plus élevés. Les non-passagers comprennent le personnel de l'ACSTA, les agents de contrôle, les membres d'équipage et le personnel de cabine, le personnel du service à la clientèle des transporteurs aériens, les bagagistes, les fournisseurs et les autres employés des aéroports.

Carte d'identité pour les zones réglementées (CIZR) : Le système qui utilise les données biométriques du détenteur (image de l'iris et empreintes digitales) pour permettre aux non-passagers d'accéder aux zones réglementées des aéroports. L'administration aéroportuaire est l'autorité de dernière instance en matière d'accès aux zones réglementées d'un aéroport.

Liens

SOURCE Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, [email protected]