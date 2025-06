OTTAWA, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - En prévision de la saison estivale, qui est très achalandée, l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) partage ses meilleurs conseils pour se préparer au contrôle de sûreté. Étant donné qu'environ 17,8 millions de passagers devraient faire l'objet d'un contrôle dans les plus grands aéroports du Canada cet été, la planification est essentielle pour que tout se passe bien. Voici ce que vous devez savoir avant de partir.

Faites vos bagages comme un pro : L'outil de recherche « Que puis-je emporter? » de l'ACSTA vous permet de savoir si un article est autorisé à bord, s'il peut être transporté dans votre bagage de cabine ou votre bagage enregistré, et s'il existe des restrictions applicables à la taille ou au volume, notamment la limite de 100 ml pour les LAG ou de 350 ml pour les poudres et les matières granulaires. Les articles tels que les liquides ou les gros appareils électroniques qui pourraient devoir être inspectés au point de contrôle doivent être placés dans une partie facilement accessible de votre bagage de cabine.

Aliments solides : Les aliments solides, tels que les sandwichs, les pommes et les barres granola, sont autorisés dans vos bagages de cabine et vos bagages enregistrés. Si votre destination se trouve à l'extérieur du Canada, tout aliment non consommé, y compris ceux dans vos bagages de cabine, sera assujetti aux règlements du pays que vous visitez.

Piles et appareils électroniques : La plupart des piles ne posent généralement aucun danger pendant les voyages aériens. Il est préférable de garder toutes les piles et tous les appareils électroniques contenant des piles sur vous ou dans vos bagages de cabine. Veuillez consulter les Conseils relatifs aux piles de l'ACSTA pour obtenir plus de conseils.

Besoin d'aide?

La voie réservée aux familles et aux personnes ayant des besoins spéciaux est équipée d'appareils de contrôle pouvant accueillir des articles plus volumineux, et les agents de contrôle offrent une assistance supplémentaire aux passagers qui ont besoin de plus de temps ou d'aide avec leurs effets personnels pour passer au contrôle de sûreté.

Des facilitateurs pourraient être disponibles aux points de contrôle des 16 aéroports les plus achalandés du Canada pour vous aider lors du processus de contrôle. Ils sont reconnaissables à leur gilet bleu portant l'inscription « Need Help/Besoin d'aide ».

Arrivez tôt : Entre la circulation, le stationnement et l'enregistrement auprès du transporteur aérien, il est préférable de prévoir suffisamment de temps pour passer le contrôle de sûreté afin de pouvoir vous détendre avant votre vol. De nombreux transporteurs aériens recommandent d'arriver deux heures à l'avance pour les vols intérieurs et trois heures à l'avance pour les vols internationaux et à destination des États-Unis.

Soyez prêt : En arrivant au point de contrôle :

ayez votre carte d'embarquement à portée de la main;

placez vos objets de valeur (p. ex. porte-billets, montres et passeports) et autres petits articles dans votre bagage de cabine;

écoutez les directives des agents de contrôle.

Pour obtenir plus d'information et des conseils pour passer au contrôle de sûreté cet été, visitez le site catsa.ca.

L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est une société d'État chargée d'assurer la sûreté des aspects critiques du système de transport aérien - du contrôle des passagers et des bagages au contrôle des employés des aéroports.

Établie le 1er avril 2002, l'ACSTA est entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.

