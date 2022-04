Préparation à la crue des eaux printanières - Montréal passe en mode alerte et interviendra au besoin en déployant les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires

MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la crue des eaux printanières, l'agglomération de Montréal passe en mode Alerte de son Plan particulier d'intervention (PPI) portant sur les inondations. Ainsi, l'agglomération déploiera les ressources nécessaires et aidera les citoyennes et citoyens à se préparer en cas d'inondation.

L'agglomération de Montréal assure une vigie et monitore en continue les débits et les niveaux d'eau. Une augmentation du niveau des différents cours d'eau de l'archipel de Montréal a été constatée. En date du 20 avril, le seuil d'inondation mineure a été atteint sur la rivière des Prairies et à la centrale de Carillon. Toutefois, les prévisions pour les prochaines 72 heures indiquent une stabilité et une légère baisse des débits.

Plusieurs arrondissements et villes liées de l'agglomération de Montréal, notamment ceux situés en bordure du lac des Deux Montagnes et de la rivière des Prairies, sont susceptibles de subir des inondations d'importance variable en raison des crues printanières.

« La sécurité des citoyennes et des citoyens est prioritaire. En période de crue, la préparation des résidents des secteurs à risque est primordiale. Nous voulons informer la population des impacts possibles des crues printanières, des mesures de prévention à prendre et des mesures mises en place en cas d'éventuelles inondations. Nous invitons les résidents des secteurs à risque à se préparer à intervenir rapidement, comme nous même. La sécurité civile de l'agglomération déploiera aussi des efforts importants en prévision de possibles inondations à l'aide des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires » a déclaré M. Alain Vaillancourt, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de la sécurité publique.

Se préparer

Dans l'éventualité d'un sinistre, de simples actions orchestrées en amont permettront aux citoyens d'être organisés et autonomes dans un premier temps. Un plan familial de sécurité indiquera à chacun quoi faire et où aller si la maison doit être évacuée. Une trousse d'urgence fournira les articles de base pour répondre aux besoins de la famille pendant au moins 72 heures.

La section Inondations du site montreal.ca offre de l'information sur les mesures de prévention en lien avec les inondations. La population peut également consulter le site web de son arrondissement ou de sa municipalité pour avoir plus d'informations sur les actions locales orchestrées par les autorités municipales. L'application gratuite Montréal - Service aux citoyens permet de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus.

