Prenez garde aux sollicitations de IM Academy (International Markets Live inc.)

MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») met une nouvelle fois en garde les consommateurs québécois contre les activités de la société International Markets Live inc., qui s'affiche désormais sous le nom IM Academy (site Internet : https://im.academy/).

L'Autorité rappelle que le 9 juin 2016, le Tribunal administratif des marchés financiers1 a prononcé plusieurs ordonnances visant entre autres International Markets Live inc. et son président, Christopher Terry, leur interdisant notamment d'exercer l'activité de conseiller ainsi que d'effectuer toute opération sur dérivés et sur valeurs.

Le site Internet https://im.academy est accessible à partir du Québec, et ce, même si la société avise ses interlocuteurs qu'elle n'offre aucun produit ou service financier dans la province du Québec. IM Academy semble vendre différents produits, dont du matériel éducatif et des formations relatives aux marchés financiers, au marché des devises étrangères (FOREX) et au marché des cryptoactifs.

À travers ses réseaux sociaux, la société IM Academy s'adresserait spécifiquement à un jeune public et fait la promotion d'événements dans divers pays. L'Autorité a d'ailleurs constaté qu'un événement promotionnel se déroulerait bientôt au Québec, plus précisément dans la région de Montréal.

L'Autorité souligne que le FOREX est un marché hautement spéculatif, comportant un haut niveau de risque, dans lequel l'utilisation de produits dérivés est généralisée. Les transactions réalisées sur ce type de produits pourraient entraîner des pertes financières substantielles aux investisseurs.

IM Academy, International Markets Live inc. et Christopher Terry ne sont pas inscrits pour agir à titre de conseiller ou de courtier en vertu des lois administrées par l'Autorité.

Appel aux consommateurs

L'Autorité rappelle que toute offre d'investissement, qu'elle soit faite sur Internet, au téléphone ou en personne, est une activité réglementée. L'individu ou l'entreprise qui fait la promotion d'un produit d'investissement doit être inscrit auprès de l'Autorité ou bénéficier d'une dispense d'inscription. Afin d'éviter d'être victime de sollicitation illégale, assurez-vous de vérifier que l'entreprise ou l'individu qui vous a contacté est bel et bien inscrit au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer ou contactez le Centre d'information de l'Autorité.

Sur son site Internet, l'Autorité met à la disposition des jeunes des conseils pour éviter la fraude sur les réseaux sociaux.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.



________________________________

1 Anciennement le Bureau de décision et de révision.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SOURCE Autorité des Marchés financiers