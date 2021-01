Prenez garde aux représentations de Batama Investments Ltd.

MONTRÉAL, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») met en garde les consommateurs québécois à l'égard des représentations faites par la société Batama Investments Ltd. sur le site Internet www.batamainvestments.com (le « Site Internet »).

Sur le Site Internet, il est mentionné que Batama Investments Ltd. est « une Société de Gestion de Portefeuille indépendante, agréée par l'AMF et basée à Richmond Hill, Canada et Tampa, United States ».

Il y est également mentionné qu'en cas de réclamation, « […] les clients de Batama Investments peuvent également écrire au Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers ». Le Site Internet réfère à « Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF », en indiquant des adresses postale et Internet similaires à celles de l'Autorité.

L'Autorité tient à préciser que Batama Investments Ltd. ne détient aucune inscription auprès de l'Autorité des marchés financiers.

De plus, l'Autorité souhaite préciser qu'aucune personne du nom de Marielle Cohen-Branche n'est à son emploi ou ne l'a été par le passé, que l'adresse Internet www.autorite.qc.ca ne renvoie pas à un site qu'elle administre et que l'adresse postale indiquée sur le Site Internet ne correspond pas à celle utilisée par l'Autorité.

L'Autorité prend les mesures nécessaires afin que les faits soient rétablis.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

