Premiers répondants - Des interventions plus rapides et une meilleure couverture d'urgence à Laval

LAVAL, QC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Des améliorations significatives sont apportées au programme de premiers répondants afin de permettre au Service de sécurité incendie de Laval (SSIL) d'intervenir de manière plus efficace sur l'ensemble du territoire lavallois, dans l'objectif de sauver plus de vies. La Ville de Laval et Urgences-santé ont bonifié et renouvelé leur entente en ce sens, et par le fait même elles rehaussent les services de premiers répondants grâce à des améliorations qui bénéficieront directement à la population. L'annonce officielle en a été faite aujourd'hui à la caserne 6.

Stéphane Boyer, maire de Laval, Patrick Taillefer, directeur du Service de sécurité incendie de Laval, et Michel Garceau, président-directeur général d’Urgences-santé, se sont rencontrés à la caserne 6 (Laval-Ouest) pour officialiser la nouvelle entente. Ils sont accompagnés de Pierre Brabant, conseiller municipal de Vimont, de Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose, de membres des deux organisations ainsi que de pompiers premiers répondants de la caserne 6. Vincent Girard (Groupe CNW/Ville de Laval)

D'une durée d'un an, cette nouvelle entente comporte une optimisation des interventions et des affectations du SSIL afin d'offrir une meilleure couverture d'urgence à la population. Concrètement, davantage de personnes en détresse recevront l'aide rapide des premiers répondants : désormais, tous les appels d'urgence extrême (priorité 0) déclenchent automatiquement leur intervention, laquelle augmente considérablement les chances de survie. La couverture est également élargie aux urgences significatives (priorité 1) lorsque l'ambulance met plus de 10 minutes à arriver. De plus, les pompiers et pompières sont libérés plus rapidement après chaque intervention, ce qui se traduira par une réponse plus rapide à toutes les interventions urgentes sur le territoire. Il est également prévu qu'à partir de 2027, les équipes premières répondantes interviennent dans les cas d'hypoglycémie sévères.

Faits saillants

Depuis son implantation en mai 2022, le programme de premiers répondants a transformé la réponse d'urgence à Laval :

6 016 interventions réalisées par les équipes du SSIL;

réalisées par les équipes du SSIL; 409 vies sauvées dans des situations potentiellement mortelles;

dans des situations potentiellement mortelles; Réduction du délai d'intervention : d'un temps moyen de plus de 11 minutes avant d'obtenir des secours médicaux à un délai moyen de moins de 7 minutes 30 secondes lorsque les premiers répondants sont affectés;

: d'un temps moyen de plus de 11 minutes avant d'obtenir des secours médicaux à un délai moyen de moins de 7 minutes 30 secondes lorsque les premiers répondants sont affectés; 100 % des pompiers et pompières (306 au total) formés et certifiés premiers répondants de niveau 1 (PR-1);

(306 au total) formés et certifiés premiers répondants de niveau 1 (PR-1); Les premiers répondants interviennent dans les urgences médicales vitales : risque élevé d'arrêt cardiorespiratoire, réaction allergique ou anaphylactique, surdose médicamenteuse ou liée à la consommation de drogue, insuffisance respiratoire, personne inconsciente;

En plus d'être premiers répondants, les pompiers et pompières de Laval possèdent une expertise en sauvetage nautique et en sauvetage sur glace.

Citations

« Laval est un grand territoire à couvrir, et ce précieux partenariat avec Urgences-santé joue un rôle important dans la sécurité de la population. Nos neuf casernes réparties stratégiquement sur le territoire permettent de diminuer le temps de réponse pour obtenir des secours médicaux : nos pompiers et pompières peuvent rapidement prodiguer les premiers soins dans le cas d'urgences médicales en attendant l'arrivée des paramédics. C'est une grande fierté pour nous que l'expertise de notre Service de sécurité incendie inspire maintenant l'ensemble des services de premiers répondants du Québec. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Depuis l'implantation du service en 2022, nos équipes sont intervenues sur 526 arrêts cardiorespiratoires, dont 37 personnes réanimées avant même l'arrivée de l'ambulance. Ce renouvellement d'entente bonifié nous permet d'aller encore plus loin pour protéger la vie des Lavallois et Lavalloises. Laval est cheffe de file dans le domaine et sera même appelée à siéger au nouveau comité provincial des premiers répondants du MSSS. »

-- Patrick Taillefer, directeur du Service de sécurité incendie de Laval

« Urgences-santé et la Ville de Laval unissent leurs forces pour offrir aux citoyens une chaîne d'intervention préhospitalière efficace et rapide. Grâce à l'engagement des premiers répondants, des vies sont sauvées et la morbidité est réduite. Une collaboration exemplaire qui démontre la puissance du travail d'équipe au service de la communauté. »

-- Michel Garceau, président-directeur général d'Urgence-santé

Renseignements additionnels

