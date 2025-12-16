Avis aux médias - Un service de premiers répondants bonifié à Laval

LAVAL, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - La Ville de Laval invite les représentants et les représentantes des médias à un photo op soulignant le renouvellement et la bonification de l'entente relative aux services de premiers répondants entre la Ville de Laval et Urgences Santé.

L'événement permettra de révéler l'impact significatif de cette nouvelle entente, entraînant notamment l'optimisation des interventions et des affectations du Service de sécurité incendie de Laval (SSIL) afin d'offrir une meilleure couverture d'urgence à la population lavalloise.

Prendont la parole :

Stéphane Boyer , maire de Laval ;

, maire de Laval ; Patrick Taillefer , directeur du Service de sécurité incendie de Laval ;

, directeur du Service de sécurité incendie de Laval ; Michel Garceau, président-directeur général d'Urgence-Santé ;

Des entrevues pourront être réalisées avec les porte-paroles disponibles, et une prise de photo officielle est prévue sur place. Présence de camions incendie et de premiers répondants.

Date : Mardi 16 décembre 2025 Heure : À 14 h 30 Lieu : À l'intérieur de la Caserne 6 5580 Bd Dagenais O, Laval, QC H7R 1L9

Les représentants et les représentantes des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected].

Sources : Nesrine Saci, Service des communications et du marketing, Conseillère aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-HarveyCabinet du maire, Directrice des communications, 438 862-6662, [email protected]