Gestion financière exemplaire reconnue par S&P Global Ratings - Laval conserve la meilleure cote municipale au Québec

LAVAL, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Pour une cinquième année consécutive, S&P Global Ratings confirme la cote de crédit AA+ de la Ville de Laval, reconnaissant la solidité de son économie ainsi que la rigueur et la prudence de sa gestion financière, et ce, malgré un contexte économique marqué par la hausse généralisée des coûts des infrastructures et l'incertitude tarifaire.

Cette cote, la plus élevée attribuée à une municipalité au Québec, témoigne une fois de plus des pratiques exemplaires de Laval en matière de gouvernance et de discipline budgétaire.

« La prudence et la discipline qui guident les décisions financières de la Ville ont permis d'assurer un équilibre entre les investissements structurants et le contrôle de l'endettement. Après avoir livré aux Lavalloises et Lavallois des projets d'infrastructures sportives, culturelles et communautaires attendus depuis longtemps, nous concentrons maintenant nos efforts à assurer une mise à niveau de nos actifs municipaux. Les défis financiers qui attendent la Ville seront nombreux dans les prochaines années, et nous devrons prendre les décisions responsables qui s'imposent afin de toujours offrir un bon service à la population tout en maintenant une bonne santé financière. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

L'agence note la mobilisation responsable des réserves municipales et un ajustement maîtrisé du recours à l'endettement pour soutenir les priorités de développement. Laval demeure l'une des économies les plus dynamiques au Québec et se distingue par une économie robuste et diversifiée, une gouvernance stable appuyée par des politiques financières claires, un cadre institutionnel prévisible et favorable ainsi qu'un excellent accès aux marchés financiers.

Tout en poursuivant ses efforts pour consolider sa position financière et assurer la pérennité des finances municipales sans compromettre la qualité des services offerts à la population, la Ville demeure pleinement consciente des différents scénarios présentés par S&P Global Ratings pour les prochaines années. Forte de sa planification rigoureuse, Laval entend poursuivre une gestion proactive de ses liquidités et une optimisation responsable de son endettement, pour ainsi soutenir la confiance des institutions financières et une stabilité budgétaire durable.

https://www.facebook.com/villedelavalpageofficielle/

https://twitter.com/villedelavalqc?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://www.youtube.com/user/villedelavalqc

https://www.linkedin.com/company/ville-de-laval/?originalSubdomain=ca

https://www.instagram.com/villedelavalqc/?hl=fr-ca

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/fils-rss.aspx

SOURCE Ville de Laval

Sources : Nesrine Saci, Service des communications et du marketing, Conseillère aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-Harvey, Cabinet du maire, Directrice des communications, 438 862-6662, [email protected]