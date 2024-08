CAMZYOSMC, une solution non invasive qui cible la physiopathologie sous-jacente de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHo), répond à un besoin médical important non satisfait.

CAMZYOSMC est le seul traitement approuvé qui a été mis au point pour cibler précisément la CMHo.

MONTRÉAL, le 15 août 2024 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) est heureuse d'annoncer une étape marquante pour les patient(e)s admissibles atteint(e)s de cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHo) symptomatique qui vivent au Québec, en Alberta, et ceux qui sont couvert(e)s au titre du Programme des services de santé non assurés (SSNA) du gouvernement fédéral. CAMZYOSMC (capsules de mavacamten), un inhibiteur de la myosine cardiaque, premier de sa classe et administré par voie orale pour le traitement de la CMHo, figure maintenant sur la liste des médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et sur celle de l'assurance-médicaments de l'Alberta. De plus, les patient(e)s qui répondent à certains critères d'admissibilité peuvent y avoir accès par le régime d'assurance-médicaments des SSNA de Services aux Autochtones Canadai.

CAMZYOSMC est le seul inhibiteur réversible de la myosine cardiaque approuvé par Santé Canada, qui est indiqué pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique de classe II ou III, selon la New York Heart Association (NYHA) chez les adultes. En tant que médicament administré par voie orale ciblant la cause sous-jacente de la CMHo, CAMZYOSMC offre une solution de rechange non invasive, qui permet de répondre à un besoin non comblé dans le contexte du traitement de cette maladie.

« Il s'agit d'une nouvelle importante pour les patient(e)s atteint(e)s de cardiomyopathie hypertrophique. Les médicaments utilisés précédemment pour traiter la CMHo ne soulageaient les symptômes que de manière limitée », a déclaré le Dr Rafik Tadros, cardiologue et directeur du Centre de génétique cardiovasculaire de l'Institut de cardiologie de Montréal. « Les traitements interventionnels, bien qu'ils soient efficaces chez de nombreuses personnes, sont invasifs et associés à un risque de complications. Ils sont exécutés par des experts très spécialisés dans un très petit nombre d'établissements, ce qui restreint leur accessibilité et mène à de longues listes d'attente. Être en mesure d'offrir aux patient(e)s un traitement accessible et non invasif conçu et évalué dans le cadre d'études contrôlées et à répartition aléatoire portant spécifiquement sur cette maladie, et qui est de plus susceptible d'améliorer la fonction cardiaque, c'est inédit. Il s'agit d'une avancée importante dans le traitement de la CMHo. »

À ce jour, les options pharmacologiques accessibles aux patient(e)s atteint(e)s de CMHo ne traitent que les symptômes. Par ailleurs, bien souvent, ces personnes doivent subir des interventions invasives si les médicaments ne soulagent pas adéquatement leurs symptômes.

« L'annonce d'aujourd'hui est une très bonne nouvelle pour les personnes atteintes de CMHo qui vivent en Alberta et au Québec, de même que pour les patient(e)s admissibles des Premières Nations et inuit(e)s. Il est essentiel d'avoir accès à de nouveaux traitements qui ciblent un besoin important et non satisfait chez les personnes souffrant de symptômes débilitants qui nuisent à leurs activités quotidiennes et les empêchent d'être fonctionnelles », a déclaré Marc Bains, lui-même greffé du cœur, cofondateur et vice-président de la Fondation HeartLife. « Nous espérons que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui ont besoin de ces nouveaux traitements pourront y avoir accès. »

L'inscription de CAMZYOSMC sur la liste des médicaments du Québec, de l'Alberta et des SSNA fait suite aux recommandations en faveur du remboursement du produit par les régimes publics de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS, renommée Agence des médicaments du Canada) et de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Ces recommandations s'appuyaient sur les résultats des études pivots de phase III EXPLORER-HCM et VALOR-HCM.

« Ces premières décisions en faveur du remboursement de CAMYZOSMC représentent un moment charnière pour toutes les personnes du Canada atteintes de cardiomyopathie hypertrophique obstructive, qui risquent constamment de subir un événement mettant la vie en danger », a déclaré Durhane Wong-Rieger, présidente de la Canadian Heart Patient Alliance. « Nous espérons que tous les régimes d'assurance-médicaments provinciaux et territoriaux emboîteront le pas et réduiront cette menace pour tout le monde. »

« En tant que chef de file en matière de soins cardiovasculaires, notre engagement consiste à mettre de l'avant les progrès scientifiques en favorisant la création d'agents modificateurs de la maladie et en innovant, en particulier, dans les champs thérapeutiques pour lesquels le besoin en nouvelles solutions est le plus criant. La décision des gouvernements du Québec et de l'Alberta ainsi que des SSNA d'ajouter CAMZYOSMC à leur liste de médicaments remboursés par le régime public nous donne grande satisfaction », a déclaré Elaine Phillips, directrice générale, BMS Canada. « Nous comprenons l'urgence de la situation et nous avons à cœur de continuer à collaborer avec les instances décisionnelles partout au pays pour assurer un accès équitable à CAMZYOSMC pour l'ensemble de la population canadienne admissible. »

Pour de plus amples renseignements sur CAMZYOSMC, y compris les renseignements sur l'innocuité et la posologie, veuillez consulter la monographie canadienne du produit ici.

À propos de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH)

La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est la maladie cardiaque familiale la plus fréquenteii : elle survient chez environ 1 personne sur 500 et touche les hommes et les femmes de tous âges et de toutes origines ethniques iii,iv.

Le sous-type le plus courant est la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHo)v, qui se produit lorsque la chambre de chasse du ventricule gauche (CCVG) est bloquée ou présente un débit sanguin réduit en raison de l'épaisseur ou de la rigidité des parois du cœur[vi]. Les complications de la maladie peuvent inclure une fibrillation auriculaire, des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance cardiaque et, dans de rares cas, une mort subite d'origine cardiaqueiv.

À propos de Bristol Myers Squibb Canada Co.

Bristol Myers Squibb Canada Co. est une filiale indirecte en propriété exclusive de Bristol Myers Squibb Company, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patient(e)s à vaincre des maladies graves. Bristol Myers Squibb Canada Co. emploie près de 300 personnes partout au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.bms.com/ca/fr.

À propos de Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patient(e)s à vaincre des maladies graves. Pour en savoir plus sur Bristol Myers Squibb, visitez notre site Web à l'adresse BMS.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram.

