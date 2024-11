CAMZYOSMC reconnu pour son approche novatrice en tant que premier traitement spécialement conçu pour traiter la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHo)

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) est fière d'annoncer que CAMZYOSMC (capsules de mavacamten) a été nommé gagnant du prestigieux Prix Galien Canada - Prix du produit innovateur 2024.

Présenté lors du gala de la Fondation pour la recherche en santé qui s'est tenue à Toronto le 19 novembre 2024, ce prix annuel reconnaît le nouveau produit médicamenteux qui a apporté la contribution globale la plus significative aux soins aux patients au Canada sur le plan de l'efficacité, de l'innocuité, des bienfaits et de l'innovationi.

Cette précieuse reconnaissance célèbre CAMZYOSMC comme un progrès scientifique qui répond aux besoins médicaux non satisfaits des personnes atteintes de cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHo) symptomatique. Contrairement aux traitements traditionnels principalement axés sur la prise en charge des symptômes, CAMZYOSMC cible la CMH à la source, ce qui représente un changement important de l'approche thérapeutique.

En tant qu'inhibiteur de la myosine cardiaque, premier de sa classe et administré par voie orale, CAMZYOSMC est le seul traitement approuvé par Santé Canada pour la cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique de classe II ou III de la New York Heart Association (NYHA) chez les patients adultesii.

« Recevoir le Prix Galien Canada est un immense honneur que nous partageons avec toutes les personnes qui ont persévéré dans le développement et la mise en œuvre de CAMZYOSMC. Cette reconnaissance nous touche profondément », a déclaré Elaine Phillips, directrice générale, BMS Canada. « Les besoins importants non satisfaits liés à la CMHo ont alimenté la découverte de CAMZYOSMC et le fait de remporter ce prix admiré témoigne clairement de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous osons transformer les soins aux patients et améliorer les résultats. »

CAMZYOSMC représente un progrès majeur dans la prise en charge de la CMHo, une maladie caractérisée par un épaississement progressif du muscle cardiaque qui peut avoir de graves répercussions sur la qualité de vie des patients. En ciblant spécifiquement la myosine cardiaque pour réduire l'hypercontractilité du muscle cardiaque, CAMZYOSMC offre une nouvelle approche thérapeutique qui peut mener à la réduction des symptômes et à l'amélioration du fonctionnement quotidien et de la qualité de vie des patients.

