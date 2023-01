Première rencontre entre Sonia LeBel et les 46 ordres professionnels - Le CIQ salue l'ouverture de la ministre et offre sa collaboration pour les années à venir

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La présidente du Conseil du trésor, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, madame Sonia LeBel, est allée à la rencontre des 46 ordres professionnels du Québec lors d'un événement organisé par le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ). Le CIQ salue la présence de la ministre et son ouverture à discuter des différents enjeux que vit le système professionnel québécois. Le CIQ souligne également la présence importante de Simon Allaire, député de Maskinongé et adjointe parlementaire attitré au dossier des ordres professionnels.

Les membres du CIQ ont eu la chance de rencontrer la ministre et de lui brosser un portrait des enjeux qui leur sont propres en plus de démontrer certains défis systémiques généralisés à travers le système professionnel.

« Nous soulignons l'ouverture de la ministre LeBel envers les enjeux exprimés par le CIQ et par ses membres. Selon nous, cet événement rassembleur dresse la table à une forte collaboration entre le gouvernement et les ordres professionnels afin de répondre aux enjeux du système professionnel », affirme la présidente du CIQ, madame Danielle Boué.

Ce secteur socio-économique important représente 6 % du PIB et près de 10 % du marché du travail. Ce sont des millions d'actes professionnels réalisés quotidiennement qui appuient le fonctionnement et le développement de notre société.

À la suite des échanges, la ministre a maintenant toute l'information en main afin de mener ses différents chantiers de réflexion et le CIQ lui réitère sa volonté de collaboration ainsi que celle de ses membres. « Nous sommes plus qu'enthousiastes de voir les efforts communs du gouvernement, de l'Office des professions du Québec et de l'ensemble des acteurs du milieu », souligne la présidente du CIQ, madame Danielle Boué.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 415 000 membres, dont 61 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

SOURCE Conseil interprofessionnel du Québec

Renseignements: Mélanie Bourcier, TACT, [email protected], 514-554-2635