OTTAWA, ON, le 22 août 2024 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) met à l'essai, à compter d'aujourd'hui, une nouvelle approche de publication trimestrielle de ses consignes. Cette approche vise à rendre prévisible la publication des consignes à 4 dates fixes au cours de l'année.

Les consignes publiées ciblent les risques critiques cernés dans le Regard annuel sur le risque.

En outre, le BSIF publie son Mémoire à l'intention de l'actuaire désigné de 2024 qui précise les attentes du BSIF au sujet du Rapport de l'actuaire désigné.

De plus, le BSIF tiendra sa première journée virtuelle consacrée aux professionnels du milieu le 5 septembre 2024. Cette journée sera l'occasion d'offrir des informations supplémentaires aux parties prenantes qui auront, de surcroît, la possibilité de poser des questions sur les consignes. Nous invitons les parties prenantes à s'inscrire ici.

La prochaine publication trimestrielle aura lieu le 21 novembre 2024, et la journée virtuelle consacrée aux professionnels du milieu, le 5 décembre.

« En publiant des consignes 4 fois par année, à date fixe, nous répondons à la demande des institutions financières. Celles-ci nous ont en effet demandé de publier les consignes réglementaires de façon plus prévisible et transparente. Notre approche modérée et fondée sur des principes continuera de mettre l'accent sur les principaux risques cernés par le BSIF. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Le BSIF publie des lignes directrices pour réglementer et surveiller les institutions financières fédérales dans le contexte des risques actuels et émergents.

L'approche normalisée que nous mettons à l'essai offre une prévisibilité et une transparence continue des travaux du BSIF.

