Première pelletée de terre pour la phase I du centre culturel et communautaire Cartierville

« Ces travaux auront lieu pendant toute l'année 2021 afin de préparer la première phase du centre culturel et communautaire Cartierville. Nous avons hâte d'y entrer en 2022! Ce projet structurant, porté depuis longtemps par le milieu communautaire, a fait l'objet de consultations citoyennes et a été développé avec les acteurs du milieu. Il s'inscrit dans la volonté de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de préserver, d'encourager et de soutenir l'action communautaire dont l'apport à la qualité de vie de la population est essentiel », a affirmé Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

« Quel bonheur de constater que ce pôle communautaire va enfin voir le jour dans Bordeaux-Cartierville! Fruit d'une étroite collaboration entre les organismes locaux, le CLIC et l'arrondissement, ce lieu rassembleur contribuera à combler les besoins diversifiés de notre communauté », a ajouté Effie Giannou, conseillère de la Ville du district de Bordeaux-Cartierville.

« Il s'agit là d'un travail colossal du milieu concerté. Nous sommes extrêmement fier(ère)s de porter le projet des Espaces citoyens, qui sera au cœur de ce bâtiment. Nous souhaitons à terme que chacun puisse s'y sentir bien et que ce lieu unique et novateur soit vecteur d'inclusion, de collaboration, de partage et de solidarité. Un rêve devient réalité, un édifice et un terrain superbes pour un projet structurant qui changera profondément le visage du quartier », a déclaré Karen Vespier, directrice du CLIC de Bordeaux-Cartierville.

En raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19

L'événement s'est déroulé en présence d'un nombre restreint de dignitaires, dont Effie Giannou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville; Karen Vespier, directrice du Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville; Alexandre Papin, président de la firme retenue pour réaliser les travaux, soit Le Groupe CIBS; Nathalie Lapointe, cheffe de section à la gestion immobilière de l'arrondissement et Sœur Claire Houde, supérieure provinciale et représentante de la communauté des Sœurs de la Providence, Province Émilie-Gamelin.

Afin d'assurer une plus large diffusion de ce moment tant attendu, entre autres par les organismes du milieu, l'événement a été enregistré pour une diffusion sur les plateformes numériques Facebook et web d'Ahuntsic-Cartierville .

Un projet intégré de développement durable et écoresponsable

Les travaux, qui s'échelonnent de la mi-février 2021 au printemps 2022, consisteront à la transformation des espaces intérieurs et à la mise aux normes, tant au niveau de la sécurité incendie que du respect du code du bâtiment, pour l'usage en centre communautaire. D'importants travaux en électromécanique sont planifiés afin de ventiler et de climatiser le Centre et d'assurer le confort et la sécurité du public.

Le réaménagement des espaces est nécessaire pour convertir les chambres occupées autrefois par les Sœurs en espaces citoyens, en bureaux d'organismes et en salles d'activités. L'ensemble des interventions a été développé pour assurer la pérennité du Centre, et ce, tant du côté structurel, en solidifiant les planchers, que du côté architectural, pour rénover les espaces au goût du jour, permettre l'accessibilité universelle et développer les aires de services.

Une deuxième phase inclura une bibliothèque et des espaces culturels

À terme, soit dans un horizon de 10 ans, une bibliothèque moderne et des espaces de diffusion culturelle viendront compléter les installations du CCCC et doteront la population de Bordeaux-Cartierville d'un équipement multifonctionnel répondant aux attentes des résident-e-s du secteur alentour.

Développé en cohésion avec la politique de développement durable

La réalisation du CCCC prévoit notamment la réutilisation de l'édifice actuel, construit en 1975, et son pourtour en conservant le maximum de matériaux sains existants, de façon à minimiser l'enfouissement des déchets de démolition. Aussi, les nouveaux systèmes de contrôle pour les équipements mécaniques et pour les appareils d'éclairage permettront d'optimiser leur fonctionne-ment pour générer des économies.

Malgré les difficultés engendrées par la transformation d'un bâtiment existant, une attention particulière sera portée à l'aménagement écologique du site, à la gestion efficace de l'eau, à la gestion durable des matériaux et des ressources, à la qualité des environnements intérieurs et extérieurs ainsi qu'à l'utilisation d'une énergie propre ainsi qu'à la circulation d'un air sain propice au maintien de la santé de ses occupant-e-s.

Voir aussi : Début de la phase I du centre communautaire et culturel Cartierville : Ahuntsic-Cartierville réalise un projet majeur, attendu depuis plus de 20 ans , publié le 9 février 2021.

