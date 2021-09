La plateforme favorise la transparence sur le marché volontaire du carbone.

TORONTO, le 28 sept. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui l'exécution de la toute première opération du projet Carbone, entre Conservation de la nature Canada, une grande organisation nationale de protection des milieux naturels, et le NatWest Group du Royaume-Uni. La vente juridiquement contraignante portait sur des crédits de carbone volontaires émis par Verra, un important programme mondial de certification des projets de réduction des émissions de GES.

Le projet Carbone vise à appuyer le marché mondial en plein essor des crédits de carbone volontaires par une tarification et des normes claires et constantes, et à offrir aux clients un bon moyen d'atteindre leurs objectifs de carboneutralité et de durabilité. Lancée en juillet, la plateforme de compensation carbone est un effort international concerté de la Banque CIBC, d'Itaú Unibanco, de la National Australia Bank et du NatWest Group.

« La Banque CIBC demeure déterminée à fournir à ses clients les moyens d'atteindre leurs objectifs liés au climat en leur offrant des solutions commerciales qui mènent à des progrès concrets. Les investissements en technologie et innovation seront d'importants facteurs de réduction des émissions de GES. Le projet Carbone est une belle façon d'exploiter le potentiel de réduction du carbone, et nous continuerons de jouer un rôle actif en appuyant la croissance de ce secteur. » - Harry Culham, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux CIBC

« La nature est notre allié face aux défis que posent les changements climatiques. Notre projet de séquestration de carbone de la forêt Darkwoods met à profit la puissance et le potentiel des investissements privés pour atteindre nos objectifs de conservation et de réduction du carbone. Nous sommes heureux de participer à cette première opération du projet Carbone et de contribuer à faire progresser les solutions axées sur la nature grâce à l'innovation. » - Catherine Grenier, présidente et chef de la direction, Conservation de la nature Canada

Le projet pilote fait suite à l'approbation récente par la Banque CIBC des recommandations du groupe de travail sur la mise à l'échelle des marchés volontaires du carbone (Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets). Récemment, la Banque CIBC a également annoncé son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre associée à ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050 et une augmentation importante, à 300 milliards de dollars d'ici 2030, de son engagement en matière de financement durable.

