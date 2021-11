Agissant à titre de coagent principal de structuration verte, BMO Groupe financier (TSX: BMO ) (NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui l'émission réussie d'obligations vertes d'une valeur de 500 millions de dollars canadiens en vertu du cadre, qui est conçu pour guider les futures émissions d'obligations vertes en mettant l'accent sur le programme de prolongation de la durée de vie de Bruce Power et sur les investissements liés à l'augmentation de la production des tranches nucléaires et à la prolongation de la durée de vie de la centrale au-delà de 2060.

Le cadre définit les lignes directrices conformément aux Principes applicables aux obligations vertes établis par l'International Capital Markets Association (ICMA) et aux Principes applicables aux prêts verts établis par la Loan Market Association (LMA) et la Loan Syndications and Trading Association (LSTA) - en veillant à ce que les recettes soient exclusivement affectées à des projets et activités verts qui favorisent la durabilité de l'environnement et offrent des avantages environnementaux évidents.

CICERO Shades of Green, un fournisseur de premier plan reconnu à l'échelle internationale pour ses examens indépendants et ses seconds avis sur les cadres de financement vert, a attribué au cadre de financement vert de Bruce Power la note de gouvernance la plus élevée possible, soit Excellent, et une désignation globale de CICERO Vert moyen, reconnaissant ainsi le rôle de l'énergie nucléaire dans l'atténuation des changements climatiques et les rigoureux processus de gestion des risques de Bruce Power.

« L'énergie nucléaire propre est essentielle à la lutte contre les changements climatiques, et l'annonce d'aujourd'hui marque une autre étape de premier plan dans la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance de l'entreprise, a déclaré Mike Rencheck, président et chef de la direction de Bruce Power. L'une des plus importantes initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre au monde a été l'élimination progressive de l'électricité produite par le charbon en Ontario, et Bruce Power a été au cœur de la concrétisation de cette initiative en fournissant 70 pour cent de l'énergie dont la province avait besoin pour atteindre cet objectif. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Bruce Power pour établir un cadre vert qui facilite l'alignement des activités commerciales et financières de l'entreprise dans le but de soutenir le rôle essentiel de l'énergie nucléaire dans l'atténuation des changements climatiques, a ajouté Jonathan Hackett, chef, Finance durable, BMO Marchés des capitaux. Donner accès à un financement durable et être un partenaire de premier plan dans la transition de nos clients vers un avenir carboneutre font partie de la raison d'être de BMO, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Un parcours de premières innovantes

BMO continue de travailler en étroite collaboration avec ses clients dans leur transition vers un avenir plus durable, dans le cadre de son engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables. En décembre 2019, BMO a octroyé aux Aliments Maple Leaf Inc. le premier prêt lié à la durabilité au Canada. Depuis, BMO a réalisé des cadres de financement durable et vert et octroyé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs, allant de la fabrication et de l'emballage aux mines et métaux et à l'énergie. Cette année, dans le cadre de son ambition climatique, qui consiste à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un avenir carboneutre, BMO a créé l'équipe Transition énergétique de BMO et l'Institut pour le climat de BMO.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde Banque nord-américaine la mieux classée au classement des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights de 2021

Classé à l'indice mondial Dow Jones de développement durable - seulement l'une des cinq entreprises canadiennes et des deux banques nord-américaines à figurer à ce classement (2021)

Cote A- au Questionnaire du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere® Institute

Classement des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights (2021)

Pour plus d'informations sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour plus d'information sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

