Cocktail l'Art de donner : des artistes d'ici s'engagent pour la santé pulmonaire

MONTRÉAL, le 24 juill. 2025 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ) est fière d'annoncer la deuxième édition du Cocktail L'Art de donner, un événement où l'art, la générosité et la santé se conjuguent pour une cause essentielle : une meilleure santé respiratoire pour les Québécois et Québécoises.

Date : 17 septembre 2025

Lieu : Association pulmonaire du Québec, 4115 Ontario St E Suite 200, Montreal, Quebec H1V 1J7

Heure : de 18 h à 21 h 30

Visuel cocktail l'Art de donner (Groupe CNW/Association pulmonaire du Québec)

Une soirée sous la coprésidence de Heidi Hollinger et Geneviève Borne

Deux femmes inspirantes unissent leur passion pour les arts et leur engagement social pour faire rayonner cette soirée unique: Heidi Hollinger, photographe de renommée internationale, reconnue pour ses portraits percutants et son regard humaniste sur le monde, apportera sa sensibilité artistique à l'événement. À ses côtés, Geneviève Borne, animatrice, mannequin et photographe, partagera son enthousiasme contagieux et son amour de la culture.

Des artistes d'ici, inspirants et engagés

Le Cocktail L'Art de donner mettra en vedette une sélection d'artistes québécois, de la relève et établis, réunis autour d'un même élan de générosité. Les participants pourront admirer et acheter des œuvres uniques dans une ambiance conviviale et festive. Des tableaux emblématiques des peintres Jean-Paul Riopelle et Fernand Toupin seront en vente. Parmi les artistes présents cette année, citons notamment Alexandra MacDougall, Samuel Rancourt ou encore Soul Curry Art. Au total, plus de 25 artistes exposeront leurs créations.

Un geste concret pour la santé respiratoire

Les œuvres exposées seront disponibles à l'achat, et 50 % des profits seront remis directement aux artistes, l'autre 50 % servant à financer les programmes d'aide, de recherche et d'éducation de l'APQ.

Billetterie: 95$ incluant un cocktail signature, des bouchées gastronomiques, un sac-cadeau exclusif et l'accès VIP aux œuvres (rencontre directe avec les artistes) | https://poumonquebec.ca/cocktail-art-de-donner/

