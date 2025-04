Première journée de grève pour les employé-es de l'École Vanguard

MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - Malgré certaines avancées à la table de négociation, les parties restent loin d'une entente de principe. C'est dans ce contexte que le Syndicat des employé-es de l'École Vanguard-CSN a décidé d'exercer son droit de grève, une première dans son histoire.

Des obstacles de taille

Bien que l'employeur ait retiré certaines demandes de recul, plusieurs propositions inacceptables persistent, notamment l'élargissement du recours à la sous-traitance, la réduction des congés de deuil et la volonté de précariser davantage les salarié-es déjà précaires de l'École.

« Ces propositions visent à nous contraindre à défendre nos acquis, au détriment des revendications portées par nos membres », dénonce Josiane Nadeau, présidente du Syndicat des employé-es de l'École Vanguard Québec-CSN. « En déclenchant la grève aujourd'hui, nous envoyons un message clair : nous n'accepterons pas les demandes de recul que l'employeur souhaite nous imposer. Nous avons voté pour une banque de cinq jours de grève, que nous sommes prêts à utiliser tant que nos demandes, légitimes, continueront d'être ignorées. »

Une stratégie patronale bien connue

Pour Léandre Lapointe, vice-président du regroupement privé à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), cette offensive patronale s'inscrit dans une stratégie plus large visant à affaiblir les syndicats engagés dans la négociation coordonnée.

« On observe ici une tactique semblable à celle employée contre d'autres syndicats : l'employeur remet en question les acquis syndicaux et fait fi des besoins réels de son personnel. Il est grand temps que la partie patronale cesse de tenir ses employé-es pour acquis et entreprenne une négociation sérieuse si elle souhaite réellement sortir de cette impasse. »

Rappelons qu'il s'agit de la toute première grève dans l'histoire du syndicat de l'École Vanguard, un fait qui témoigne de l'ampleur de l'impasse auquel fait face la partie syndicale.

« La CSN et la FNEEQ-CSN réitèrent leur pleine solidarité envers les travailleuses et les travailleurs de l'École Vanguard. Le droit de grève est un droit fondamental, particulièrement crucial lorsqu'on se heurte à un employeur aussi méprisant. Nous continuerons à défendre ce droit, malgré les menaces que représente le projet de loi 89 », conclut Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos :

Le Syndicat des employé(es) de l'École Vanguard Québec-CSN compte 200 membres affiliés à la FNEEQ-CSN. Fondée en 1969, la FNEEQ-CSN regroupe quelque 40 000 membres dans 45 cégeps, 47 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

