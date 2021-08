Première journée de grève des syndiqué-es CSN dans l'hôtellerie

MONTRÉAL , le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Les employé-es de certains hôtels de la région de Montréal et de Québec entament aujourd'hui leurs premières journées de grève dans le cadre de la renégociation de leurs conditions de travail.

Dès 9 h ce matin, les salarié-es du Hilton Laval ont débrayé, suivis de ceux du Delta Québec à 10 h. Ces débrayages visent à faire accélérer la négociation de leurs conventions collectives respectives qui sont échues depuis plus d'un an. D'autres journées de grève pourraient avoir lieu prochainement un peu partout au Québec dans le cadre de la négociation coordonnée du secteur de l'hôtellerie (CSN).

En compagnie des travailleuses et des travailleurs du Hilton Laval, le trésorier et responsable du secteur Tourisme de la Fédération du commerce (FC-CSN), Michel Valiquette, a réaffirmé la détermination de ses membres à en arriver à un règlement satisfaisant le plus tôt possible, mais constate un manque de volonté chez les employeurs du secteur. « Nous avons fait des compromis dans l'ensemble des tables de négociation, mais nous ne sentons pas d'empressement de leur part, a-t-il rappelé. Ces débrayages sont le signe de l'exaspération de nos membres et de leur intention d'améliorer leurs conditions de travail ».

Une pénurie de main-d'œuvre à endiguer

Les hôteliers sont nombreux à déplorer publiquement la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et expérimentée dans le secteur, mais ils ne semblent toutefois pas pressés d'agir afin de régler la situation rapidement, déplore Michel Valiquette. « Les employeurs devraient comprendre que ces employé-es constituent une denrée rare et que l'amélioration des conditions de travail est la seule façon de les conserver. Pourtant, certains employeurs proposent même des reculs dans les conditions de travail, ce qui est un non-sens à nos yeux. Tout le monde gagne à mettre de l'eau dans son vin et à profiter de la reprise qui s'amorce dans le secteur hôtelier ».

Le refus d'accepter des reculs sur les clauses de nature pécuniaire est d'ailleurs l'un des principes sur lequel se sont entendus les 26 syndicats participants à la négociation coordonnée du secteur de l'hôtellerie au sein de la Fédération du commerce de la CSN. Ceux-ci ont adhéré à une plateforme de demandes communes qui comprend quatre éléments principaux : une convention collective d'une durée de quatre ans; des améliorations aux régimes d'assurance collective; le maintien des liens d'emploi -- et donc des droits de rappel et d'ancienneté -- rétroactivement au 13 mars 2020; et des augmentations salariales raisonnables variant entre 2,1 % et 4 % par année.

À propos de la négociation coordonnée de l'hôtellerie

Regroupant plus de 2 500 professionnel-les de l'hôtellerie actifs dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Montérégie, de l'Estrie et du Grand Montréal, les 26 syndicats participants affiliés à la CSN ont chacun le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs l'ensemble de leurs conditions de travail.

