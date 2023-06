Première estimation de l'empreinte carbone de la société québécoise et de l'empreinte carbone des exportations

QUÉBEC , le 12 juin 2023 /CNW/ - L'Institut de la statistique du Québec publie une première estimation de l'empreinte carbone de la société québécoise; celle-ci s'élève à au moins 95 millions de tonnes d'équivalent CO 2 (Mt éq. CO 2 ) pour l'année 2018, ce qui équivaut à 11,3 tonnes par habitant.

L'empreinte carbone associée aux dépenses courantes des ménages occupe la plus grande part de l'empreinte carbone de la société québécoise (72 %, soit 68 Mt éq. CO 2 ou 8,1 tonnes par habitant). La portion relative aux dépenses en construction (13 %) et celle relative aux dépenses du gouvernement et des institutions sans but lucratif suivent (8 %).

L'empreinte carbone de la société québécoise selon le lieu d'émission

L'empreinte carbone de la société québécoise mesure les émissions de GES occasionnées au Québec (50 Mt éq. CO 2, soit 53 %), ailleurs au Canada (15 Mt éq. CO 2 , soit 16 %) et ailleurs sur la planète (30 Mt CO 2 , soit 31 %)1.

Les secteurs qui génèrent le plus de GES

Les secteurs qui génèrent les GES, qu'ils soient situés au Québec ou ailleurs, sont principalement le secteur de la fabrication, les ménages eux-mêmes2 et les secteurs primaires tels que l'agriculture, la foresterie et les secteurs liés à l'extraction de ressources naturelles.

Les émissions générées par le secteur de la fabrication représentent 35 % (32,8 Mt éq. CO 2 ) de l'empreinte carbone de la société québécoise, une bonne partie de ces émissions ont lieu hors Canada (23,9 Mt CO 2 ).

Zoom sur l'empreinte carbone des ménages

En ce qui concerne l'empreinte carbone des dépenses courantes des ménages, c'est la consommation d'énergie et de combustibles qui représente la part la plus importante de l'empreinte (26,3 Mt éq. CO 2 sur les 67,9 Mt éq. CO 2 ). Les émissions de GES associées à cette consommation sont principalement générées par les ménages lorsqu'ils conduisent leur véhicule, lorsqu'ils utilisent leurs appareils électroménagers fonctionnant avec des combustibles fossiles et lorsqu'ils utilisent du bois comme combustible.

L'empreinte carbone liée aux exportations québécoises

Par ailleurs, l'Institut a également calculé l'empreinte carbone associée aux besoins des consommateurs situés à l'extérieur de la province ayant acheté des exportations du Québec. Elle équivaut à au moins 77 Mt éq. CO2. Cette empreinte est composée de l'empreinte carbone des exportations et réexportations internationales ainsi que de l'empreinte carbone associée aux produits exportés vers les autres provinces et les territoires du Canada.

Environ 53 % des émissions de l'empreinte carbone de ces exportations sont générés au Québec. Les 47 % restants sont associés aux produits que le Québec importe. En effet, ces produits entrent dans la composition des produits fabriqués au Québec, qui seront ensuite exportés.

Les émissions de GES qui découlent des activités servant à répondre à la demande de produits exportés proviennent principalement du secteur de la fabrication (57 %) et des secteurs primaires (agriculture, foresterie, extraction minière) (26 %), peu importe le lieu d'émission.

En savoir plus sur :

Empreinte carbone : quantité totale de gaz à effet de serre (GES) émise pour répondre à la demande de biens ou de services. Elle permet d'attribuer les émissions de GES à l'utilisateur final du bien ou du service, peu importe où ces émissions ont lieu et qui les a générées. Elle tient compte de toutes les émissions de la chaîne de production et de mise en marché des biens et services et des émissions occasionnées au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Les émissions sont générées par les ménages ou par les secteurs d'activité économique qui leur fournissent les biens et services demandés.

Empreinte carbone de la société : correspond aux émissions de gaz à effet de serre (GES) produites pour répondre aux besoins de consommation des ménages, des gouvernements et institutions sans but lucratif au service des ménages (dépenses courantes), ainsi que pour répondre aux besoins d'investissements en construction de bâtiments et ouvrages de génie civil, en investissement machines et en matériel et en produits de propriété intellectuelle. Par contre, elle exclut les émissions générées pour répondre aux besoins extérieurs au Québec (exportations) qui sont présentées séparément.

__________________________

1 Les émissions de GES hors Canada sont sous-estimées, car seules les émissions de CO2 sont comptabilisées. 2 Bien que les ménages soient des utilisateurs finaux des biens et services qu'ils consomment, ils sont aussi des agents émetteurs de GES lorsqu'ils brûlent eux-mêmes des combustibles fossiles et de la biomasse.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

