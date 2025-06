Cinémas au Québec : première baisse de la fréquentation depuis la fin de la pandémie

QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - En 2024, les cinémas au Québec ont accueilli 13,5 millions de spectateurs et spectatrices, une baisse de 7 % par rapport à 2023 (14,6 M) et de 28 % par rapport à 2019, année de référence prépandémique.

En ce qui concerne le nombre de projections, bien qu'il soit en hausse (+ 3 % par rapport à 2023), il demeure en recul de 11 % par rapport au niveau prépandémique (2019). C'est ce que nous apprend la publication La fréquentation des cinémas en 2024 de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Assistance et nombre de projections dans les cinémas au Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Part des films québécois dans l’assistance des cinémas au Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Hausse des projections et des nouveautés

En 2024, 850 150 projections et 637 nouveautés ont été présentées dans les salles de cinéma au Québec, une augmentation de 3 % et de 11 % respectivement, par rapport à 2023.

Un sommet pour le cinéma québécois

En 2024, la part de marché des films québécois dans l'assistance en salle s'établit à 15 % au Québec (12 % en 2023, 9 % en 2022 et 8 % en 2019). Après le sommet historique de 19 % atteint en 2005, il s'agit du plus haut résultat depuis que cet indicateur est mesuré.

Le film québécois Nos Belles-Sœurs est arrivé à la 7e place du palmarès de l'ensemble des entrées en salle en 2024. Deux autres films québécois se sont classés parmi les vingt films les plus vus au cinéma, soit Le cyclone de Noël (8e position) et 1995 (9e position). Ces trois longs métrages représentent 43 % de l'assistance de l'ensemble des films québécois présentés en 2024.

Cette performance au palmarès explique pourquoi, en 2024, l'assistance des films québécois a augmenté de 15 % (2 M c. 1,8 M en 2023) et de 36 % par rapport à 2019 (1,5 M).

Ces résultats proviennent de l'Enquête sur les projections cinématographiques réalisée annuellement par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

SOURCE Institut de la statistique du Québec