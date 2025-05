L'écart salarial entre les mères et les pères moins prononcé au Québec que dans les autres provinces

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - En 2023, les mères québécoises dont le plus jeune enfant avait moins de 6 ans gagnaient en moyenne environ 34,17 $ l'heure, soit une augmentation d'environ 59 % par rapport à 2008 (21,50 $). La rémunération des pères atteignait environ 38,13 $, ce qui correspond à une croissance d'environ 53 % entre 2008 et 2023.

Ratio de rémunération horaire mères/pères chez les parents dont le plus jeune enfant a moins de 6 ans, 2023 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Part des personnes occupant un emploi propice au télétravail selon l’âge du plus jeune enfant et le sexe, personnes de 25 à 54 ans, Québec, 2023 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

En 2023, le ratio de rémunération horaire mères/pères des parents d'enfants en bas âge était plus élevé au Québec (90 %) qu'en Ontario (82 %), en Alberta (83 %) et en Colombie-Britannique (80 %). C'est entre autres ce que révèle la publication Les conditions de travail des parents - Évolution de 2008 à 2023, diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les mères plus nombreuses en proportion que les pères à avoir un emploi propice au télétravail

En 2023, une majorité de mères d'enfants de moins de 25 ans avaient un emploi qui permettait le télétravail. De 55 % à 62 % des mères occupaient un emploi propice au télétravail comparativement à de 39 % à 44 % des pères. La même situation est observée chez les femmes sans enfant de moins de 25 ans. En général, les industries dans lesquelles les mères travaillent et les emplois qu'elles occupent sont plus propices que les autres au télétravail, ce qui a une incidence positive pour elles sur la conciliation travail-famille.

Les mères québécoises plus présentes que les autres dans le secteur public

La part des mères d'enfants âgés de moins de 25 ans qui occupent un emploi dans le secteur public est passée de 34 % à 44 %. Ce constat s'observe peu importe l'âge du plus jeune enfant. Au Québec, les mères sont plus présentes dans le secteur public que les femmes sans enfant. Les mères québécoises sont aussi plus présentes dans ce secteur que celles des autres provinces.

Croissance du taux de couverture syndicale chez les mères

Entre 2008 et 2023, le taux de couverture syndicale des mères d'enfants de moins de 6 ans a augmenté (41 % c. 48 %), comme celui des pères (40 % c. 44 %). Une croissance du taux de couverture syndicale est également notée chez les mères d'enfants plus âgés; cependant, on note une baisse de la couverture chez les pères. Les mères et les pères ont un taux de couverture syndicale plus élevé au Québec que dans les autres provinces.

Avancement professionnel, satisfaction à l'égard de la rémunération et stress vécu au travail

Près du trois quarts des mères (72 %) dont le plus jeune enfant est âgé de moins de 6 ans ont indiqué avoir des possibilités d'avancement professionnel, ce qui se compare à la part observée chez les hommes.

Environ 59 % des mères d'enfants de moins de 6 ans estiment recevoir une rémunération appropriée comparativement à 71 % des mères d'enfants de 13 à 24 ans.

Au Québec, environ 52 % des mères d'enfant de moins de 6 ans ressentent un stress en raison de leur charge émotionnelle au travail, comparativement à 38 % des pères. Toutefois, l'influence de la charge émotionnelle sur le stress au travail est moins forte chez les parents québécois que chez ceux des autres provinces.

Lire les faits saillants

Lire la publication complète

