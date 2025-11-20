HENGQIN, Chine, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le 17 novembre 2025, lors de l'événement « IAAPA Legends : A Hall of Fame Celebratory Affair » qui s'est tenu à Orlando, en Floride, aux États-Unis, M. Su Zhigang, président de Chimelong Group, a été officiellement intronisé au Temple de la renommée de l'IAAPA pour 2025, devenir le premier lauréat chinois de l'histoire du prix.

Su Zhigang devient le premier Chinois intronisé au Temple de la renommée de l’IAAPA (PRNewsfoto/Chimelong Group) Chimelong Hengqin Resort (PRNewsfoto/Chimelong Group)

Cette reconnaissance fait suite à l'obtention du prix Buzz Price de la Themed Entertainment Association (TEA) en 2024, marquant une autre étape importante qui souligne à la fois le leadership mondial de Su et l'influence internationale croissante de Chimelong en tant que marque culturelle et touristique chinoise pionnière.

Fondée en 1918, l'IAAPA est la plus grande association internationale permanente d'installations et d'attractions de divertissement au monde, représentant plus de 7 500 membres dans plus de 100 pays et régions. Créé en 1990, le Temple de la renommée de l'IAAPA est largement considéré comme l'un des plus grands honneurs de l'industrie mondiale des attractions, avec des critères exceptionnellement rigoureux couvrant l'innovation, l'excellence opérationnelle et le développement durable.

Jakob Wahl, président et chef de la direction de l'IAAPA, a déclaré :

« La vision stratégique extraordinaire de M. Su Zhigang a redéfini l'échelle et le paysage de l'industrie des attractions asiatiques, avec une influence qui trouve un écho à l'échelle mondiale. Son engagement envers la conservation écologique, la préservation culturelle et la fusion du tourisme et du divertissement est un excellent exemple pour l'industrie. »

À l'échelle mondiale, seulement huit personnes ont reçu à la fois le prix Buzz Price Thea et le prix du Temple de la renommée de l'IAAPA. Su Zhigang est le seul destinataire chinois parmi eux.

Au cours de son discours d'acceptation, M. Su a déclaré :

« Je tiens à exprimer ma gratitude à mon pays et aux possibilités créées par la réforme et l'ouverture de la Chine. C'est grâce à ces réformes que j'ai pu devenir agriculteur et, étape par étape, poursuivre mes rêves grâce à l'entrepreneuriat. »

Il a déclaré : « Peu importe où je suis, je me considère toujours comme un débutant, une personne qui doit continuer d'apprendre et de s'efforcer. Cette intronisation au Temple de la renommée de l'IAAPA est non seulement un honneur, mais aussi un nouveau point de départ. Je profiterai de cette occasion pour renforcer davantage la collaboration avec mes pairs internationaux, introduire activement des technologies de pointe et une expertise en gestion, et aider à élever l'industrie culturelle et touristique chinoise à un niveau de développement plus élevé. »

Né dans une famille agricole du Guangdong, Su Zhigang a commencé son parcours entrepreneurial dans un restaurant en 1989 et a fondé le premier parc safari privé en Chine en 1997. Au cours des 36 dernières années, il a amené Chimelong à se concentrer uniquement sur le tourisme culturel. Grâce à une innovation continue et à une capacité créative exceptionnelle, il a réussi à construire trois centres de villégiature de calibre mondial : le Chimelong Guangzhou Resort, le Chimelong Hengqin Resort et le Chimelong Qingyuan Resort.

À ce jour, les diverses attractions de Chimelong Group brillent sur la scène mondiale, avec 17 records du monde Guinness et de multiples prix de TEA et de l'IAAPA, des jalons qui signalent l'essor des marques de tourisme culturel chinoises. Accueillant des millions de visiteurs dans le monde chaque année, Chimelong est devenu un symbole dynamique de la capacité et du potentiel croissants de la Chine dans le paysage touristique mondial.

À l'avenir, M. Su a déclaré que Chimelong continuera de stimuler l'innovation, d'explorer de nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles voies de développement, d'intégrer des technologies de pointe et de créer des parcs thématiques plus distinctifs et populaires à l'échelle mondiale.

