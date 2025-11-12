HENGQIN, Chine, 12 novembre 2025 /CNW/ - La 8e édition du festival international du cirque de Chine a eu lieu au Chimelong Kaka Theater à Hengqin, au Guangdong, du 1er au 8 novembre 2025. Organisé par le gouvernement populaire de la province du Guangdong et co-organisé par le comité exécutif de la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin et au Guangdong Chimelong Group, l'événement a réuni 18 troupes de cirque de classe mondiale et plus de 500 artistes du monde entier. Sous le thème « Cirque du monde, rassemblement à Hengqin », l'événement a offert une célébration distinguée des arts de la scène qui a favorisé les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les langues et les traditions.

Magnifique programme du spectacle Chimelong. (PRNewsfoto/Chimelong Group) Cérémonie d’ouverture du 8e Festival international du cirque en Chine (PRNewsfoto/Chimelong Group)

Le programme de cette année a mis en vedette des artistes de cirque de premier plan de Russie, des États-Unis, du Mexique, de la Mongolie et de la Chine, ainsi que de plusieurs autres pays et régions. Les productions comprenaient un large éventail de disciplines artistiques, y compris l'acrobatie, la danse, le clown et la magie, et mettaient en valeur des œuvres caractérisées par le dynamisme régional et la diversité créative. Parmi les spectacles mis en évidence, il y a eu de multiples spectacles qui ont remporté des médailles d'or lors de grands prix internationaux de cirque, offrant au public une rencontre immersive avec différentes cultures et l'attrait durable de l'art du cirque.

« Le cirque est de nature internationale : il transcende les frontières et relie différents peuples », a déclaré Urs Pilz, président de la Fédération mondiale du Cirque (la World Circus Federation) et vice-président du Monte-Carlo Circus Festival. « La Chine a remporté plus de grands honneurs au Monte-Carlo International Circus Festival que tout autre pays. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo et le Festival international du cirque de Chine figurent parmi les événements de cirque les plus importants au monde. » M. Pilz a également salué le développement artistique de Chimelong, notant que ses productions ont continuellement établi de nouvelles normes et sont reconnues dans le monde entier.

Su Zhigang, président du groupe coorganisateur Chimelong, a déclaré que Chimelong demeure déterminée à combiner la profondeur et la précision de l'acrobatie chinoise à l'esthétique et à l'humour de la scène que l'on trouve dans les traditions européennes du cirque. Cette fusion interculturelle a abouti à une série de spectacles techniquement accomplis et étroitement coordonnés lors du festival de cette année, offrant une expérience cohésive et mémorable au public. Ces actes éblouissants du monde entier témoignent des échanges dynamiques entre les arts du cirque chinois et internationaux à Hengqin. Ils représentent non seulement la collaboration artistique, mais aussi une expression vivante du thème central du festival, « Global Circus Arts Converge in Hengqin ».

Depuis 28 ans, Chimelong réunit sous un même toit des artistes du cirque de calibre mondial. Grâce à l'évolution constante, ses productions sont restées fidèles aux formes traditionnelles tout en poursuivant l'innovation, en maintenant l'excellence tout en allant au-delà. De son International Circus Gala, une vitrine des meilleurs numéros de cirque au monde, à Magic Legend, le premier cirque de situation à grande échelle au monde, et à son Magic Legend III amélioré, ainsi qu'au Chimelong Show, lauréat du 31e prix TEA Thea pour ses réalisations exceptionnelles dans la catégorie des spectacles, Chimelong continue d'offrir des spectacles tout au long de l'année qui reflètent l'engagement de longue date de l'organisation envers une programmation culturelle et de divertissement de qualité. Guidée par le principe du président Su Zhigang selon lequel il ne cherche qu'à atteindre les normes les plus élevées, Chimelong a bâti son empire de cirque de A à Z grâce à un dévouement soutenu envers l'excellence.

S.E. Marie-Pascale Boisson, ambassadrice de Monaco en Chine, a exprimé sa reconnaissance à la suite de sa participation au Chimelong Show, notant que les arts du cirque forment un lien spécial et important entre Monaco et la Chine. Alors que 2025 marque le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, l'ambassadrice a exprimé son intention de continuer à collaborer avec Chimelong Group pour aider à façonner l'avenir des arts du cirque contemporains dans le monde entier.

Avec la conclusion réussie de sa 8e édition, le China International Circus Festival continuera de contribuer à la vitalité de la culture du cirque mondial depuis sa base à Hengqin. Dans un esprit d'ouverture, de confiance et de créativité, le festival vise à partager une perspective chinoise distinctive avec la communauté internationale, tout en soutenant le développement culturel de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820783/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820784/20251110172104_8722_15.jpg

SOURCE Chimelong Group

PERSONNE-RESSOURCE : Yongyi Deng, [email protected]