HENGQIN, Chine, 19 mars 2025 /CNW/ - Le Chimelong Hengqin Resort a célébré une réalisation capitale lors de la 31e édition des Thea Awards, organisée par la Themed Entertainment Association (TEA) à Los Angeles, en obtenant deux honneurs prestigieux. Récompensée par le prix Outstanding Achievement Award dans le Marine Theme Park for Chimelong Spaceship et au Spectacle Show for Chimelong Show, cette réalisation marque une étape importante pour les marques de tourisme culturel de la Chine sur la scène internationale. Il souligne les contributions de Chimelong à l'industrie mondiale du divertissement par sa créativité et son innovation.

Spectacle à thème original à grande échelle "Chimelong Show" de Chimelong (PRNewsfoto/Chimelong Group) Vue panoramique du Hengqin Chimelong International Ocean Resort (PRNewsfoto/Chimelong Group)

Pleins feux sur la collaboration mondiale et les échanges culturels

En tant que pionnière dans le secteur du divertissement thématique, Chimelong est la première et la seule marque de parc thématique chinoise à recevoir de multiples prix TEA au cours de la dernière décennie, totalisant huit prix TEA. En 2024, le président de Chimelong Group, Su Zhigang, a reçu le prix TEA Thea pour l'ensemble de ses réalisations, devenant ainsi le premier entrepreneur asiatique à recevoir cette distinction. Au-delà de la reconnaissance personnelle, cette réalisation représente une étape importante pour Chimelong, qui continue de prendre de l'expansion à l'échelle mondiale, grâce à sa conception créative, à son innovation technologique et à ses expériences exceptionnelles pour les visiteurs. Cette reconnaissance marque également la transition de la Chine d'un participant de l'industrie à un leader, établissant de nouvelles normes en matière de créativité et d'innovation dans le secteur mondial du tourisme culturel.

La directrice générale de TEA, Melissa Oviedo, a déclaré lors d'une entrevue : « La vision et l'expérience de M. Su ont non seulement permis d'offrir des produits incroyables, mais ont également stimulé la croissance dans l'ensemble de l'industrie. »

En tant que plus grand parc thématique intérieur au monde, le vaisseau spatial Chimelong a brisé les attentes et les records, remportant sept Guinness World Records au cours de sa phase inaugurale. Les visiteurs peuvent faire l'expérience de la présence impressionnante d'épaulards de près au Orca Science Theater ou être témoins des mouvements majestueux des familles d'épaulards au Orca Universe Show, où ils sautent, plongent et glissent librement dans l'eau. Des attractions comme Bermuda Adventure, Deep Sea Submarine, Spaceship Rally et Ancient Sea Fantasy transportent les invités dans un monde maritime futuriste et immersif, en alliant une technologie de pointe à une narration créative.

Le Chimelong Show, lauréat du TEA Thea Award for Outstanding Achievement dans la catégorie Spectacle Show, a été créé par une équipe internationale de premier plan et dirigé par un descendant d'une dynastie du cirque européenne. Mettant en vedette des artistes de calibre mondial de plus de 20 pays, le spectacle combine l'acrobatie, la danse, l'humour et les sports extrêmes en une performance fascinante de 90 minutes. Parmi les faits saillants, mentionnons la romance classique de Leap to Venice, la grandeur de la cavalerie du désert, l'adrénaline Extreme Riders et les compétences époustouflantes de Bicycle Broadway. L'utilisation innovante des effets 3D eau-terre-air dans le spectacle offre une expérience visuelle et auditive spectaculaire, laissant le public imprégné du monde unique et enchanteur des arts du cirque.

Au fil des ans, le groupe Chimelong est demeuré déterminé à offrir des expériences inoubliables grâce à ses réalisations révolutionnaires, soulignant un engagement inébranlable envers l'excellence et consolidant sa position de leader dans l'industrie mondiale du divertissement.

À propos du Chimelong Hengqin Resort

Le centre de villégiature Chimelong Hengqin est situé dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, dans la zone de coopération profonde Hengqin Guangdong-Macao. Il s'agit d'un centre de villégiature sur le thème de l'océan qui intègre des parcs thématiques, des hôtels de villégiature, des spectacles culturels, des expositions d'affaires, des repas et des loisirs. The Resort consists of Chimelong Ocean Kingdom, Chimelong Spaceship Park, Chimelong Theater, Chimelong Kaka Theater, Chimelong Hengqin Bay Hotel, Chimelong Penguin Hotel, Chimelong Circus Hotel, Chimelong Spaceship Hotel and Chimelong Ying Hai Hotel and Apartments. Depuis son ouverture en 2014, elle a continuellement innové et a remporté de nombreux prix, ce qui en fait une œuvre représentative de l'industrie touristique chinoise qui se classe au même rang que le plus haut niveau au monde.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.chimelong.com/groupen/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2645262/522c22f28f9482c6a74902740c92473.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2645263/4609dd1510392c6c9640bfbf18de457.jpg

SOURCE Chimelong Group

PERSONNE-RESSOURCE : Yongyi Deng, [email protected]