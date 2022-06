Première édition du Forum stratégique sur l'intégration des critères ESG : les entreprises du Grand Montréal engagées dans le virage vers une économie plus verte et plus inclusive

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui la première édition de son Forum stratégique sur l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en entreprise. Ce forum a réuni plus de 550 participants, ainsi que l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Durant nos échanges, le ministre Charette a rappelé l'importance des synergies et de la collaboration entre les gouvernements et le milieu des affaires. Il a mentionné plusieurs programmes qui peuvent venir en aide à nos entreprises pour cette transition, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. Il a aussi évoqué la possibilité de voir d'autres juridictions se joindre à la Bourse du carbone, signe de la pertinence de ce mécanisme dans la réduction des émissions de GES. Malgré un contexte économique incertain, la transition vers une économie plus verte et plus inclusive doit demeurer au cœur des préoccupations des entrepreneurs », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les discussions ont permis d'approfondir les constats dressés par notre sondage dévoilé le 1er juin dernier. Les PME, notamment celles en milieu urbain, font face à des défis additionnels dans la mise en place d'une stratégie ESG. Dans ce contexte, l'honorable Pascale St-Onge a souligné le besoin de s'arrimer aux besoins des entrepreneurs et de leur réalité d'affaires afin d'être en adéquation avec ceux-ci dans les programmes de l'Agence de développement économique pour les régions du Québec. Les organisations économiques sont les plus à même de soutenir leurs entreprises grâce à leur connaissance fine des écosystèmes locaux. À ce titre, la Chambre s'engage à travailler avec les partenaires pour faciliter le maillage entre les grandes entreprises et les PME et à accompagner ces dernières dans leur virage vert », a poursuivi Michel Leblanc.

« Je suis fier que notre gouvernement appuie la tenue de ce tout premier Forum stratégique sur l'intégration des critères ESG en entreprise. Ces critères jouent un rôle essentiel en ce qui concerne le succès, la performance et la rentabilité des entreprises. Celles qui adoptent de bonnes pratiques environnementales et sociales et de bonnes pratiques de gouvernance sont toujours gagnantes. Elles montrent ainsi qu'elles choisissent d'agir de façon responsable et de s'inscrire dans la modernité, à la fois pour le bien-être des employés et pour celui de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. L'intégration de ces critères par les entreprises les aide aussi à relever les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre. En effet, une entreprise exemplaire sur les plans social et environnemental est une entreprise qui attire les talents, les recrute et les maintient en emploi », a affirmé Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Ce premier Forum stratégique sur l'intégration des critères ESG en entreprise arrive à point nommé. Le développement de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance représente un gage de succès pour nos entreprises qui cherchent à saisir les opportunités d'affaires sur les marchés internationaux. En collaboration avec nos représentations du Québec à l'international, les entreprises québécoises peuvent mettre en lumière ces avantages concurrentiels pour devenir des incontournables dans les chaînes d'approvisionnement mondiales », a déclaré Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Les échanges ont démontré l'engagement du milieu des affaires dans la transition vers une économie plus verte et plus inclusive. Les entreprises sont bien conscientes de leur rôle dans ce processus et la majorité d'entre elles déclarent vouloir se concentrer sur l'intégration du pilier environnemental dans les cinq années à venir. Ces changements majeurs doivent se faire en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, en mettant l'humain au cœur de chacune de nos actions », a conclu Michel Leblanc.

À propos du Forum stratégique sur l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en entreprise

Le Forum stratégique sur l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en entreprise a été organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a été réalisé en association avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Jarislowsky Fraser, en collaboration avec Desjardins, Evol, Investissement Québec, Loto-Québec, Rio Tinto et Talsom, ainsi qu'en partenariat avec Bombardier, Casacom, Coesio, Hydro-Québec, Montreal Gazette, Réseau Environnement, Rogers, SNC-Lavalin et Ubisoft Montréal. L'événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

