QUÉBEC, le 18 mars 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) tient à souligner la toute première édition de la Semaine québécoise de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, qui a lieu du 18 au 24 mars. Cette semaine vise à sensibiliser les conducteurs et conductrices aux risques importants pour la sécurité routière qu'entraîne la conduite avec les facultés affaiblies, qui, année après année, fait encore trop de victimes sur les routes.

En effet, la conduite avec les facultés affaiblies est l'une des principales causes d'accident au Québec. Chaque année, en moyenne, 200 personnes sont blessées gravement et 85 décès surviennent en raison de l'alcool au volant, ce qui représente 25 % des décès de la route. Par ailleurs, au cours des dernières années, le nombre moyen d'infractions criminelles en lien avec l'alcool ou la drogue a été d'environ 12 500 annuellement.

Citation :

« La Semaine québécoise de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies est un excellent moment pour honorer la mémoire des victimes et pour rappeler aux conducteurs de prendre leurs responsabilités et de ne pas conduire sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Il s'agit d'un comportement risqué, dangereux, mais surtout évitable! Nous avons tous un rôle à jouer pour contrer ce problème. Ensemble, nous pouvons diminuer le nombre de personnes blessées et de décès sur les routes du Québec. »

M. Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

Tout conducteur, peu importe son sexe, son âge, son expérience de conduite ou ses habitudes de consommation, peut causer un accident s'il consomme de l'alcool ou de la drogue.





Conduire après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue est un comportement inapproprié qui peut entraîner de graves conséquences. Les risques d'accident augmentent dès les premières consommations. Il est donc préférable de ne pas boire si l'on prévoit conduire dans les heures subséquentes, et ce, même en quantité modérée. En plus d'être risqué, conduire sous l'effet de l'alcool ou de la drogue est criminel.





Chaque année, en moyenne, de 2017 à 2021, l'alcool était la cause d'accidents ayant entraîné : 85 décès (25 %); 200 personnes blessées gravement (15 %).





Chaque année, en moyenne, de 2017 à 2021, la présence de drogues ou de médicaments a été décelée chez 40 % des conducteurs décédés ayant subi un test (la présence de drogue ne signifie pas nécessairement que les facultés du conducteur étaient affaiblies au moment de l'accident).





La conduite peut être affaiblie par l'alcool, les drogues ou même les médicaments, qui ne sont pas à négliger. Il est toujours important de se renseigner sur les effets que peuvent avoir les médicaments sur sa conduite.





Dès que l'on prend la décision de consommer, il est toujours mieux de prévoir une solution de rechange pour rentrer chez soi en toute sécurité. Plusieurs solutions sont disponibles : conducteur désigné; transport en commun; taxi, Uber, etc.; services de raccompagnement; dormir chez son hôte.





Être conducteur désigné est un rôle important et primordial. Il s'agit d'une solution de rechange facile et efficace à la conduite avec les facultés affaiblies qui permet de revenir en sécurité chez soi.





Encore aujourd'hui, une proportion importante de conducteurs déclare conduire même après avoir consommé de l'alcool. Selon un sondage réalisé en mars 2023, 43 % des conducteurs québécois ont déclaré avoir conduit un véhicule après avoir pris au moins une consommation d'alcool dans les 4 heures précédant leur départ.

Liens pertinents :

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541