Sandstorm est la première société de redevances sur les métaux précieux et l'une des premières sociétés minières et métallurgiques d'Amérique du Nord à contracter un prêt lié à la durabilité structuré avec des indicateurs clés de performance internes personnalisés.

La nouvelle entente de financement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable et de son ambition d'être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre.

MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO), agissant à titre d'agent unique de structuration de la durabilité, a annoncé une entente de financement avec la société de redevances Sandstorm Gold Ltd. (« Sandstorm » ou « Sandstorm Gold Royalties »). L'adoption d'une structure de prêt lié à la durabilité dans le cadre du renouvellement de sa facilité de crédit renouvelable de 2021 permet à Sandstorm d'établir un lien entre sa stratégie ESG et le coût du capital, renforçant et démontrant son engagement envers la durabilité.

L'entente introduit un mécanisme d'incitation à l'ajustement des marges lié à l'engagement de Sandstorm à continuer à bâtir une main-d'œuvre fortement diversifiée et à maintenir sa solide gouvernance ESG, tout en faisant progresser le développement durable et la divulgation liée au climat dans le secteur des métaux et des mines grâce à ses investissements.

« Nous sommes heureux d'annoncer que Sandstorm est la première société de redevances à disposer d'une facilité de crédit liée à des objectifs de durabilité. Par cette entente de crédit, Sandstorm contribue à ouvrir une nouvelle ère de prêts aux entreprises qui profitent aux actionnaires tout en promouvant la responsabilité sociétale », a indiqué Erfan Kazemi, chef des finances de Sandstorm.

« Nous sommes ravis de soutenir les objectifs de durabilité environnementale et sociale de Sandstorm grâce à ce nouveau financement. Les transactions de ce type sont conformes à la raison d'être de BMO, qui consiste à Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et à la façon dont nous travaillons avec nos clients dans tous les secteurs d'activité, à la fois pour répondre à leurs besoins et travailler à un avenir plus durable, a déclaré Jonathan Hackett, chef, Finance durable, BMO Marchés des capitaux. Notre expérience à titre d'acteur mondial de premier plan dans le secteur des métaux et des mines, combinée à notre savoir-faire en matière de finance durable, fait de nous le partenaire idéal pour aider Sandstorm à atteindre ses objectifs. »

Facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité

D'un montant de 350 millions de dollars et d'une durée de 4 ans, la nouvelle facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité comprend des modalités qui réduisent ou augmentent les coûts d'emprunt selon que les objectifs de performance en matière de durabilité sont atteints ou non. Les déterminants de la performance sont les suivants :

Cote ESG externe : Maintenir ou améliorer la cote ESG « A » attribuée par MSCI Inc.

Maintenir ou améliorer la cote ESG « A » attribuée par MSCI Inc. Diversité et inclusion : Augmenter la diversité au niveau de la direction à 50 pour cent

Augmenter la diversité au niveau de la direction à 50 pour cent Alignement sur les normes de communication de l'information en matière d'ESG : Augmenter le pourcentage d'actifs alignés sur les normes et cadres de communication de l'information relatifs à la durabilité et au climat

BMO continue de travailler en étroite collaboration avec ses clients dans leur transition vers un avenir plus durable, dans le cadre de son engagement à déployer d'ici 2025 300 milliards de dollars de prêts et de souscriptions durables aux entreprises qui visent des résultats durables.

En décembre 2019, BMO a octroyé aux Aliments Maple Leaf Inc. le premier prêt lié à la durabilité au Canada. Dans le cadre d'autres premières, en février dernier, BMO a accordé le premier prêt étiqueté vert de l'histoire du Canada à Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de cartons-caisses faits entièrement de matières recyclées, et collaboré avec Atlantic Packaging pour publier un cadre de financement vert. En mai, la Banque a fourni un prêt lié à la durabilité à Gibson Energy pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs ESG; Gibson est ainsi devenue la première société énergétique publique nord-américaine à transformer entièrement sa principale facilité de crédit renouvelable syndiquée en une facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité.

Le fait d'être le partenaire principal des clients dans la transition vers un monde carboneutre s'aligne également sur la mise sur pied par BMO d'un groupe spécialisé dans la transition énergétique en juin 2021, ainsi que du nouvel Institut pour le climat de BMO, afin d'aider les clients à saisir les occasions découlant de l'élan croissant de l'économie mondiale visant à modifier la façon dont l'énergie est produite et consommée.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social et seule banque nommée en Amérique du Nord

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social et seule banque nommée en Amérique du Nord Banque nord-américaine la mieux classée au classement des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights de 2021 pour une deuxième année de suite

Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable, et meilleure banque d'Amérique du Nord (2020)

Cote A- au Questionnaire du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere® Institute

Classement des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights

de Corporate Knights Colauréat du titre de chef de file de l'année 2021 pour les obligations sociales, catégorie autorités locales / municipalités, d'Environmental Finance

Pour plus d'informations sur les engagements de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour plus d'information sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

