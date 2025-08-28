Première consultation du chantier sur la fiscalité municipale de l'UMQ

LONGUEUIL, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui a eu lieu la première rencontre de consultation dans le cadre du vaste chantier sur la fiscalité et les finances municipales, amorcé par le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay, lors des dernières Assises annuelles de mai dernier. Ce chantier, qui se poursuivra jusqu'en mai 2026, vise à repenser en profondeur un cadre fiscal jugé désormais inadapté aux réalités contemporaines des municipalités.

Pilotée par des chercheurs de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, cette rencontre a été animée par M. Luc Godbout et M. Tommy Gagné-Dubé. Elle a réuni des élues et élus, des gestionnaires municipaux ainsi que la coprésidente et le coprésident du chantier, deux anciens ministres des Finances, Mme Monique Jérôme-Forget et M. Nicolas Marceau.

Cette première consultation marque le coup d'envoi d'un mandat ambitieux confié à la Chaire : identifier les consensus existants sur les enjeux fiscaux et financiers municipaux, tout en faisant émerger des idées novatrices pour bâtir un modèle plus équitable et durable.

« Cette première consultation du chantier sur la fiscalité municipale marque une étape cruciale pour l'avenir de nos municipalités. Il est temps de repenser en profondeur le modèle fiscal afin qu'il reflète les réalités actuelles et soutienne pleinement le rôle stratégique des gouvernements de proximité », a déclaré M. Guy Caron, maire de Rimouski et président du comité sur la fiscalité municipale de l'UMQ.

Un second panel réunissant des experts du milieu académique se tiendra le 11 septembre prochain. Les travaux de la Chaire de recherche alimenteront une vaste consultation des membres au cours des prochains mois par Mme Monique Jérôme-Forget et M. Nicolas Marceau.

Les résultats de cette démarche seront dévoilés au printemps 2026, lors des prochaines assises de l'UMQ, avec le dépôt du rapport Marceau - Jérôme-Forget. Ce rapport proposera des solutions solides, rassembleuses et innovantes pour amener le partenariat Québec-municipalités dans une nouvelle ère de collaboration.

La voix des gouvernements de proximité

