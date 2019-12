Première condamnation en vertu du nouveau Règlement sur les mammifères marins entraînant une amende de 2 000 $ pour s'être approché à moins de 100 mètres d'une baleine

Il s'agit de la première condamnation en vertu du Règlement sur les mammifères marins modifié dans le cadre de la Loi sur les pêches modernisée. Le nouveau règlement renforce considérablement les protections des mammifères marins.

Faits en bref

L'activité illégale a été observée par des agents des pêches de Conservation et Protection du MPO en patrouille à bord d'un navire non identifié.





Les règles pour l'observation des baleines et l'approche des mammifères marins prévoient une distance d'approche minimale de 100 mètres pour la plupart des baleines, dauphins et marsouins, une distance d'approche minimale de 200 mètres pour les baleines, dauphins et marsouins qui se reposent ou qui sont accompagnés d'un petit, et une distance d'approche minimale de 200 mètres pour tous les épaulards dans les eaux canadiennes du Pacifique. Les distances d'approche minimales aident à protéger légalement ces animaux des perturbations humaines.





S'approcher trop rapidement des mammifères marins, s'approcher trop près ou faire trop de bruit peut les déranger, les stresser ou même les blesser. Si vous voyez une queue, des nageoires ou un jet d'eau, gardez suffisamment vos distances.





Au Canada , la population de rorquals à bosse du Pacifique Nord a été inscrite comme espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) en 2005. La population a été réévaluée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et a été inscrite comme étant préoccupante en 2011, puis a été légalement inscrite comme étant préoccupante en vertu de la LEP en 2017. Les rorquals à bosse sont également protégés par le Règlement sur les mammifères marins de la Loi sur les pêches .





, la population de rorquals à bosse du a été inscrite comme espèce menacée en vertu de la (LEP) en 2005. La population a été réévaluée par le Comité sur la situation des espèces en péril au (COSEPAC) et a été inscrite comme étant préoccupante en 2011, puis a été légalement inscrite comme étant préoccupante en vertu de la LEP en 2017. Les rorquals à bosse sont également protégés par le de la . Comme l'exige la LEP pour toutes les espèces menacées et en voie de disparition, un programme de rétablissement du rorqual à bosse du Pacifique Nord a été achevé en 2013. Puisque les rorquals à bosse figurent maintenant sur la liste des espèces préoccupantes en vertu de la LEP, un plan de gestion de la LEP sera élaboré pour le rorqual à bosse du Pacifique Nord au Canada .

Le gouvernement du Canada s'engage à protéger la faune et la biodiversité du Canada et à préserver la santé et la productivité à long terme des ressources halieutiques du Canada, de même que l'habitat dont elles dépendent, dans l'intérêt des générations futures. Pêches et Océans Canada a le mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants en vertu de la Loi sur les pêches. Il assure et favorise la conformité à la Loi et à d'autres lois et règlements grâce à un ensemble de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que par des activités d'éducation et de sensibilisation. Dans le cadre des efforts déployés par Pêches et Océans Canada pour mettre fin aux activités illégales, le Ministère demande au public de l'information sur les activités de cette nature ou sur toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne ayant des renseignements à ce sujet peut composer le numéro sans frais 1-800-465-4336 ou envoyer les détails par courriel à DFO.ORR-ONS.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

Liens Connexes

Observation de la faune marine : http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/watching-observation/index-fra.html

Restez branchés

Suivez le ministère des Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook et YouTube.

sur Twitter, Facebook et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir les communiqués et plus via notre fil RSS. Plus de plus amples informations ou vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm .

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Leri Davies, conseillère stratégique, Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique, Tél. : 604-666-8675, Cell. : 604-612-6837

Related Links

www.pac.dfo-mpo.gc.ca