MONTRÉAL, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - Banque Nationale Courtage direct (BNCD) lance sa nouvelle tarification, la plus concurrentielle sur le marché canadien du courtage en ligne. Avec cette annonce, BNCD est à l'heure actuelle la seule firme de courtage direct affiliée à une banque canadienne à abolir ses commissions sur actions et fonds négociés en bourse (FNB) pour toutes transactions effectuées en ligne sur les marchés canadiens et américains.

« L'investissement autonome est un domaine qui évolue continuellement. Il est important pour nous de toujours innover, de ne pas se contenter du statu quo, et ce, au bénéfice de nos clients et de tous les investisseurs au pays. C'est pourquoi nous cherchons de nouvelles façons d'outiller et d'accompagner les Canadiens et cette nouvelle tarification à 0 $ vient s'ajouter à nos efforts », a affirmé Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct.

Actions 0 $ de commission, aucun minimum requis. Fonds négociés en bourse (FNB) 0 $ de commission, aucun minimum requis. Options 0 $ de commission + frais de 1,25 $ par contrat. Un minimum de 6,25 $ par transaction s'applique.

BNCD, un leader du marché, en quelques faits saillants :

Première firme de courtage direct affiliée à une banque canadienne à offrir toutes les transactions effectuées en ligne sur actions et FNB à 0 $, aucun minimum requis ;

Les avantages liés à la sécurité et à la réglementation d'une grande banque, mais sans les frais ;

Banque Nationale Courtage direct se classe au 1 er rang des firmes de courtage autonome pour la satisfaction des investisseurs selon J.D. Power 1 ;

Accès sans frais à des outils comme Strategy Builder et Value Analyzer, et les recherches et les analyses de Morningstar et de la Financière Banque Nationale pour aider à la prise de décision ;

Formations disponibles à tous (webinaires, chaîne YouTube) ;

Premier courtier à offrir OptionsPlay, un comparateur d'options, à même la plateforme ;

Un centre de FNB comprenant un outil de filtres et comparateur de fonds ;

Cotation en temps réel.

Banque Nationale Courtage direct est, en tant que division d'une filiale d'une banque canadienne, le premier courtier au Canada à offrir une solution de courtage en ligne sans frais de commission pour les actions canadiennes et américaines.

_______________________ 1 Banque Nationale Courtage direct a reçu la note la plus élevée dans l'étude J.D. Power 2021 Canada Self-Directed Investor Satisfaction portant sur la satisfaction des investisseurs à l'égard des firmes de courtage autonome. Visitez jdpower.com/awards (anglais seulement) pour plus de détails.

À propos de Banque Nationale Courtage direct (www.bncd.ca)

Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, du Fonds canadien de protection des épargnants et une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA). BNCD offre des services d'exécution d'ordres sans conseils et ne formule aucune recommandation en matière d'investissement. Les clients sont seuls responsables des conséquences financières et fiscales de leurs décisions de placement.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 351 milliards de dollars au 30 avril 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

