OTTAWA, ON, le 23 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La gouverneure générale désignée, Mary Simon, a rencontré Sa Majesté la Reine hier. En raison de la pandémie mondiale et des restrictions de voyage, l'audience s'est tenue virtuellement.

Conformément aux constitutions des ordres nationaux, Sa Majesté a investi Mme Simon à titre de Compagnon extraordinaire de l'Ordre du Canada (C.C.), de Commandeur extraordinaire de l'Ordre du mérite militaire (C.M.M.) et de Commandeur de l'Ordre du mérite des corps policiers (C.O.M.).

La cérémonie d'installation de Mme Simon comme 30e gouverneure générale du Canada aura lieu le 26 juillet 2021. À cette occasion, elle deviendra chancelière et Compagnon principal de l'Ordre du Canada, chancelière de l'Ordre du mérite militaire et chancelière de l'Ordre du mérite des corps policiers.

Née à Kangiqsualujjuaq, au Nunavik (Québec), Mme Simon deviendra la première gouverneure générale autochtone du Canada.

Le Canada est une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire, et le gouverneur général est le représentant de Sa Majesté la Reine au Canada.

est une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire, et le gouverneur général est le représentant de Sa Majesté la Reine au Canada. Dans le cadre de ses responsabilités, le gouverneur général remplit des fonctions constitutionnelles, sert de commandant en chef, représente le Canada au pays et à l'étranger, reconnaît, honore et met en valeur les Canadiens et Canadiennes tout en œuvrant au rapprochement des gens au sein de la population.

Les investitures effectuées hier mettent en évidence le rôle central que joue le gouverneur général dans l'administration des distinctions honorifiques canadiennes.

Une audience avec la Reine est une rencontre formelle en tête-à-tête. Ces audiences ont généralement lieu en personne, mais en raison de la pandémie, elles se déroulent actuellement de manière virtuelle.

