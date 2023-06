LAVAL, QC, le 14 juin 2023 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) et l'Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) sont heureux d'annoncer que, dès aujourd'hui, les clients de la STL peuvent maintenant payer à bord leur passage par autobus avec Débit Interac®, une première au Québec. La technologie sans contact utilisée consiste à taper une carte bancaire (physique ou virtuelle sur téléphone ou montre intelligent.e) sur un terminal de paiement. Le titre obtenu est un passage unitaire, équivalent au paiement comptant ou crédit, incluant une correspondance automatique en retapant la même carte ou le même appareil dans un autre autobus STL à l'intérieur de la période allouée de 120 minutes depuis le premier tap. Cette annonce marque l'ultime étape d'un grand projet de recherche et de développement lancé en première canadienne en 2017 avec le paiement à bord par carte de crédit.

Partenaires du projet, de gauche à droite : Stéphane Boyer, maire de Laval; Olivier Warrot, responsable commercial, Flowbird; Pasquale Pizzi, vice-président senior, Développement des affaires - National, Moneris; Sylvain Perras, directeur exécutif, Technologies de l'information, ARTM; Andrew Yablonovsky, vice-président associé, Portefolio, stratégie et croissance, Interac; Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du c.a., STL; Josée Roy, directrice générale, STL. (Groupe CNW/Société de transport de Laval) Partenaires du projet, de gauche à droite : Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du c.a, STL; Sylvain Perras, directeur exécutif, Technologies de l'information, ARTM; Pasquale Pizzi, vice-président senior, Développement des affaires - National, Moneris; Julie St-Amour, directrice exécutive, Comptes nationaux, Moneris; Olivier Warrot, responsable commercial, Flowbird; Stéphane Boyer, maire de Laval; Tania Fodor, directrice régionale - Québec, Solutions clients, Interac; Andrew Yablonovsky, vice-président associé, Portefolio, stratégie et croissance, Interac; Josée Roy, directrice générale, STL. (Groupe CNW/Société de transport de Laval) Logo de ARTM (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

Démarrée en 2020 grâce au financement de l'ARTM, cette deuxième phase a permis d'équiper la totalité du parc d'autobus de la STL de terminaux de paiement nouvelle génération. Ces derniers acceptent les paiements par cartes de crédit et de débit, sont compatibles avec les portefeuilles sur téléphone et montres intelligent.e.s, et comprennent la fonction de correspondance automatique. La STL est la première société de transport au Québec à offrir cette nouvelle option de paiement et figure parmi les toutes premières sociétés canadiennes.

Pour appuyer la STL dans cette dernière phase de développement, un nouveau groupe de travail a été formé avec l'ARTM et nos fournisseurs Flowbird, Moneris et Interac, et avait pour mandat de :

Déployer le paiement par crédit dans tous les autobus de la STL (complété en mars 2022) Développer la solution pour le paiement par débit Interac (mise en service officielle le 14 juin 2023).

Citation de Stéphane Boyer, maire de la Ville de Laval

« Augmenter l'utilisation du transport collectif à Laval est l'une des mesures phares identifiées dans notre Plan climatique 2035. Avec la mise en place d'initiatives innovantes comme celle de la STL, on participe à cet engagement collectif tout en faisant un pas de plus pour inviter la population à opter pour un mode de transport plus vert. Je suis fier qu'à Laval on puisse donner l'exemple en ce sens. »

Citation de Sylvain Perras , directeur exécutif, Technologies de l'information à l'ARTM

« L'ARTM est emballée de propulser la mise en place de nouveaux modes de paiement pour permettre aux usagers de monter à bord, plus facilement. Il s'agit d'un formidable pas en avant pour les services de transport collectif de la région métropolitaine. Nous sommes résolument engagés à moderniser la relation entre les usagers et les services de transport collectif pour accroître l'attrait de la mobilité durable. Ainsi, de façon progressive, les usagers verront arriver plusieurs nouveautés au cours des prochaines années. Bravo à toute l'équipe de la STL! »

Citation de Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL

« Ayant pour objectif de toujours améliorer l'expérience de nos clients et de démocratiser davantage l'accès à nos services, nous croyons que cette nouvelle option de paiement apportera une réponse à l'un des freins à l'utilisation du transport collectif : l'achat de titres. Plus que jamais, dans le contexte actuel de changements climatiques, tout doit être mis en œuvre pour encourager la population lavalloise à inclure le transport collectif dans ses habitudes de déplacement. »

Citation de Josée Roy, directrice générale de la STL

« Après plusieurs années de recherche, d'essais, de réussites et d'apprentissages, nous sommes particulièrement fiers de la réalisation de ce grand projet d'innovation un peu fou, débuté il y a déjà six ans, et qui a posé certains casse-têtes aux équipes de travail. Un peu fou, mais combien utile : la popularité du paiement sans contact est indéniable et en croissance constante depuis ses tout débuts. Réclamé depuis longtemps par la clientèle, le paiement par débit apporte un argument supplémentaire pour choisir le transport collectif et une solution de dépannage simple et rapide pour les déplacements non planifiés. Soulignons enfin le financement indispensable de l'ARTM, qui a accepté d'embarquer dans cette aventure avec nous et qui a permis à cet important projet de vitrine technologique métropolitaine de se poursuivre et s'approfondir. »

Citation de William Keliehor , Chef des activités commerciales, Interac Corp.

"L'ajout du service Débit Interac au réseau de la STL offrira aux usagers du transport en commun de Laval une option rapide et pratique pour payer leur trajet directement à partir de leur compte bancaire. Lorsque les sociétés de transport en commun ajoutent le service Débit Interac, elles offrent aux usagers un mode de paiement que près de 30 millions de Canadiens utilisent déjà pour leurs transactions quotidiennes. Interac est fier de contribuer à répondre aux besoins des usagers du transport en commun au Québec."

Paiement sans contact dans les minibus et taxis du transport adapté : une autre première au Québec

Bien que la technologie derrière la solution soit différente, puisqu'elle utilise des terminaux de type commercial ne nécessitant pas de solution logicielle personnalisée, les clients du transport adapté peuvent aussi, depuis peu, payer avec une carte de débit ou une carte de crédit leurs déplacements à bord des véhicules de transport adapté. Un partenariat avec COOP Taxi Laval et Chartrand Inc. a d'ailleurs été annoncé récemment.

Paiement à bord par carte de crédit depuis 2017

Depuis sa mise en service, l'option de paiement par carte de crédit a connu une popularité en constante croissance, réduisant sans cesse la proportion du paiement comptant. C'est toutefois en 2022, qui marquait à la fois la fin des mesures sanitaires au Québec et l'installation de terminaux dans 100 % du parc d'autobus de la STL, que la croissance la plus forte a été enregistrée, franchissant de nouveaux records presque tous les mois. En effet, quelque 337 000 déplacements ont été acquittés par carte de crédit en 2022, soit le double de 2019 (168 530 déplacements), et tous nos indicateurs pointent vers un nouveau record en 2023 puisqu'on compte déjà à ce jour plus de 200 000 déplacements payés à bord par carte de crédit. Depuis 2017, le grand total se rapproche du million avec plus de 871 000 déplacements jusqu'ici.

Depuis le déploiement du paiement par débit en phase de rodage il y a quelques semaines, nous avons déjà observé quelque 300 déplacements par jour acquittés par débit, ce qui porte aujourd'hui la proportion des paiements par carte bancaire (crédit ou débit) à 25,7 % de tous les achats de titres unitaires. Ce ratio était à peine de 9 % en 2019. Une diminution graduelle des paiements en argent comptant est également observée partout sur le réseau régulier de la STL.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

À propos de l'Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM)

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

