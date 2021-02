TORONTO, le 23 févr. 2021 /CNW/ - Louis Marcotte, premier vice-président et chef des finances d'Intact Corporation financière (TSX : IFC), participera virtuellement à une causerie lors du 22e forum annuel virtuel sur les services financiers organisé par Credit Suisse, le mercredi 24 février 2021 à 16 h 20 (HE).

La vidéo complète de la webdiffusion sera archivée à la section Événements et présentations du site Web d'Intact Corporation financière pendant un an.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 12 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte plus de 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, une agence générale de gestion de premier plan, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées fournit des produits et services d'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

