Premier trimestre de l'exercice 2025-2026 - Un très bon départ pour Loto-Québec

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Loto-Québec poursuit la croissance observée en 2024-2025. Pour la période de 91 jours allant du 1er avril au 30 juin 2025, la Société affiche des produits totaux de 766,5 M$, soit une augmentation de 76,8 M$ (+11,1 %) par rapport à la même période de l'année précédente. Ses activités ont généré un résultat net consolidé de 384,4 M$, en hausse de 34,7 M$ (+9,9 %). Cette progression témoigne de la très bonne performance de l'ensemble des secteurs, de l'engagement des équipes et d'une gestion rigoureuse.

Depuis le début de l'exercice, Loto-Québec a déjà fait 42 millionnaires dans la province. Le montant total remis aux gagnants et gagnantes à la loterie s'élève à près de 430 M$.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Grâce à l'engagement soutenu de nos équipes, qui mènent de front plusieurs initiatives avec efficacité, nous poursuivons sur notre lancée de l'an dernier, avec des résultats en hausse après un trimestre », affirme Jean-François Bergeron.

« Le trimestre a donné lieu à des annonces positives, dont celle de l'agrandissement du centre des congrès à l'Hôtel-Casino du Lac-Leamy, qui contribuera à renforcer le positionnement de Gatineau comme destination de choix pour le tourisme d'affaires. Nous avons aussi annoncé le retour d'un événement d'humour très apprécié sur le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix, soit Loto-Québec fait son Juste pour rire, qui permet de bonifier l'offre de divertissement de cette magnifique région. »

« Notre plateforme numérique a continué de capter le marché, avec des résultats en hausse tant pour les jeux de loterie que pour ceux de casino. Ce succès repose sur une offre diversifiée, actuelle et responsable. »

« Ce début d'année est prometteur, et je suis convaincu que nous continuerons de livrer des résultats dont nous pourrons être collectivement fiers puisqu'ils bénéficient à tout le Québec. »

PRODUITS PAR SECTEUR

Le secteur des loteries a généré des produits de 236,3 M$ (+7,8 %).

Le secteur des casinos et des salons de jeux a enregistré des produits de 323,4 M$ (+17,6 %).

Le secteur des établissements de jeux a réalisé des produits de 212,2 M$ (+5,7 %).

FAITS MARQUANTS ET CONTRIBUTIONS SOCIÉTALES DU TRIMESTRE



Le trimestre printanier concorde avec le début de la saison des festivals. Loto-Québec soutient fièrement une cinquantaine de rassemblements festifs aux quatre coins de la province grâce aux Rendez-vous Loto-Québec. La Société compte ainsi parmi les partenaires majeurs de l'industrie culturelle au Québec.

Le plus gros lot du trimestre, soit 20 M$, a été remporté au tirage du Lotto Max du 3 juin par un groupe de 15 collègues en Mauricie.

Au Casino du Lac-Leamy, la chance a été particulièrement au rendez-vous. D'abord, un gros lot progressif y a été gagné au poker le 16 avril, alors qu'il avait atteint la somme record de 2 513 553 $. Le mois suivant, un homme de passage dans l'Outaouais s'est arrêté au Casino et, après avoir joué à une machine à sous, en est ressorti plus riche de 2 211 553 $!

Plusieurs belles nouveautés concernant les jeux de table ont vu le jour au cours du trimestre, au grand bonheur de la clientèle, dont l'arrivée des tables de jeu dans les salons de jeux, le lancement d'un lot progressif interétablissements au poker et l'ajout d'une mise optionnelle au black jack.

Le Casino de Mont-Tremblant s'est vu décerner le prix BOMA BEST® dans la catégorie Universel lors du Gala des Prix BOMA 2025-2026. Cette distinction honore les immeubles certifiés entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025 ayant obtenu le meilleur pointage dans leur catégorie.

Le rapport trimestriel [PDF - 2.4 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

