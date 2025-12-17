MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Après deux trimestres, Loto-Québec présente des résultats conformes à ses attentes. Pour la période allant du 1er avril au 29 septembre 2025, ses produits totaux s'élèvent à 1,532 G$ et son résultat net consolidé à 777,5 M$, ce qui représente des hausses respectives de 27,6 M$ (+1,8 %) et de 6,2 M$ (+0,8 %) par rapport à la même période en 2024-2025.

Une gestion rigoureuse, conjuguée à une forte mobilisation de tous les secteurs, a permis à Loto-Québec de maintenir de très bons résultats, et de continuer à jouer un rôle important dans le développement économique et social du Québec. Les équipes veillent sans cesse à l'amélioration de l'offre de divertissement, tant en ligne qu'en établissement, tout en respectant les plus hauts standards de commercialisation responsable.

Depuis le début de l'exercice, Loto-Québec a fait 70 nouveaux millionnaires. Le montant total qu'elle a remis aux gagnants et gagnantes à la loterie durant cette période s'élève à près de 973 M$.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Je suis fier de notre performance, réalisée dans un contexte économique complexe et inscrite dans une séquence de croissance soutenue. Nous y sommes arrivés grâce à notre préoccupation constante pour la saine gestion et à l'excellent travail de nos équipes. Nous sommes ainsi en bonne posture pour atteindre notre cible annuelle de résultat net. Forts de ces résultats positifs et motivés par les initiatives en cours, nous abordons la seconde moitié de l'exercice avec confiance et détermination », déclare Jean-François Bergeron.

« Alors que l'industrie des casinos terrestres connaît un ralentissement, nos casinos et nos salons de jeux enregistrent une progression, en ligne comme en établissement. Cela démontre que notre offre variée de divertissement plaît à la clientèle. »

« Grâce aux nombreux lots versés, la loterie génère des retombées partout au Québec. Le trimestre estival a d'ailleurs été marqué par un moment inoubliable pour une petite communauté de la Basse-Côte-Nord. Un groupe de 14 personnes y a remporté le gros lot de 50 M$ au Lotto Max. Ce gain spectaculaire a semé la joie dans toute la municipalité de Bonne-Espérance. »

« Après le lancement du programme Bien jouer il y a un an, nous continuons de démontrer notre engagement en matière de commercialisation responsable. Nous nous sommes adressés directement aux adeptes de paris sportifs pour rappeler que le hasard joue un rôle central, même dans les sports, et avons relancé une campagne publicitaire grand public. »

PRODUITS PAR SECTEUR

Pour la période du 1er avril au 29 septembre 2025

Loteries : 467,4 M$

Casinos et des salons de jeux : 657,4 M$

Établissements de jeux : 417,9 M$

FAITS MARQUANTS ET CONTRIBUTIONS SOCIÉTALES DU TRIMESTRE



En juillet, un Montérégien et une Montréalaise se sont partagé 70 M$ au Lotto Max . Il s'agit du plus gros lot remis durant le trimestre.

. Il s'agit du plus gros lot remis durant le trimestre. Plus de 120 M$ ont été gagnés au Québec en trois semaines , soit du 25 août au 11 septembre. Cette séquence chanceuse comprend le gain de 50 M$ au Lotto Max par un groupe de la Basse-Côte-Nord, trois rentes de 1 000 $ par jour à vie remportées à la Grande Vie en Abitibi-Témiscamingue, à Montréal et sur la Côte-Nord ainsi que le gros lot de 46 M$ au Lotto 6/49 décroché par un résident du Centre-du-Québec.

, soit du 25 août au 11 septembre. Cette séquence chanceuse comprend le gain de par un groupe de la Basse-Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue, à Montréal et sur la Côte-Nord ainsi que le gros lot de décroché par un résident du Centre-du-Québec. Cet été encore, la Société a offert l'événement Loto-Québec fait son Juste pour rire gratuitement au complexe Hôtel-Casino de Charlevoix. Pendant trois fins de semaine, les visiteurs et visiteuses ont pu y passer du bon temps dans une ambiance festive grâce aux spectacles d'humoristes d'ici et aux activités organisées sur le site.

gratuitement au complexe Hôtel-Casino de Charlevoix. Pendant trois fins de semaine, les visiteurs et visiteuses ont pu y passer du bon temps dans une ambiance festive grâce aux spectacles d'humoristes d'ici et aux activités organisées sur le site. À l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Société a dévoilé son plan de réconciliation avec les Premiers Peuples. Ce plan, qui guidera ses actions au cours des prochaines années, représente une étape clé pour bâtir des relations fondées sur le respect, l'écoute et la reconnaissance.

PROJETS CONFIRMÉS - MODERNISATION DE L'OFFRE TERRESTRE

Le projet d'hôtel sur le site du Casino de Montréal suit son cours, tant sur le plan de la conception que des travaux préparatoires.

La construction du salon de jeux à Rimouski progresse également comme prévu. Le permis a été obtenu, et la première pelletée de terre a eu lieu cet automne sur le site de l'Hôtel Rimouski.

L'appel d'offres pour l'agrandissement du centre des congrès à l'Hôtel-Casino du Lac-Leamy a été lancé en novembre.

Le 5 décembre, Loto-Québec a annoncé l'ouverture d'un quatrième salon de jeux, cette fois à Saguenay, sur le site de l'Hôtel Delta et de son centre des congrès.

Le rapport trimestriel [PDF - 1,3 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

