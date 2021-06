FAITS SAILLANTS

Du 1er janvier au 31 mars 2021

Application continue des mesures préventives de santé et de sécurité en lien avec la COVID-19.

Baisse de l'achalandage de 80,2 % par rapport à la même période en 2020.

Réduction de 34,1 % des charges d'exploitation par rapport au même trimestre l'an dernier.

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Tandis que tout le pays continue à faire face à la pandémie de la COVID-19, VIA Rail Canada (VIA Rail) a enregistré au premier trimestre une baisse de 80,2 % de l'achalandage, ainsi qu'une diminution de 80,9 % des produits voyageurs par rapport à la même période l'an dernier. Ces résultats démontrent les impacts continus que la pandémie a eus sur VIA Rail et l'ensemble du secteur des transports.

« Depuis le début de la pandémie, l'équipe de VIA Rail a toujours su s'adapter à l'évolution rapide de la crise sanitaire tout en contribuant aux efforts visant à minimiser la propagation de la COVID-19 », souligne Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « Le premier trimestre ne fait donc pas exception : nous avons continué à offrir notre service public lorsque les circonstances le permettaient, et à travailler sur notre plan de reprise, et à l'ajuster, pour nous assurer que nous sommes prêts à accueillir à nouveau tous nos passagers une fois que la situation s'améliorera. Les options de transport ont été sévèrement impactées par la pandémie, mais je tiens à réitérer notre engagement à relancer toutes les liaisons à travers le pays une fois que les conditions nous le permettront. »

Prioriser la santé et sécurité des passagers et des employés

Depuis mars 2020, VIA Rail adapte ses activités en fonction de l'évolution de la pandémie et déploie des protocoles stricts de mesures sanitaires pour offrir à ses passagers l'expérience de voyage la plus sécuritaire qui soit.

« Au fil de l'évolution de la situation, nous continuerons de suivre les recommandations des autorités de santé publique et les décrets des gouvernements fédéral et provinciaux. Notre priorité demeure la santé et la sécurité de nos passagers, de nos employés et des communautés que nous desservons, et aucun effort ne doit être épargné pour réduire les risques de propagation du virus à bord de nos trains et dans nos gares, tout en continuant d'offrir une expérience de voyage sécuritaire, confortable et durable », a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction.

En raison de la baisse soutenue de la demande pendant le premier trimestre de 2021, la Société a maintenu une capacité réduite pour les services en opération.

Minimiser les impacts financiers de la pandémie

VIA Rail continue de gérer rigoureusement ses charges d'exploitation, qui ont diminué de 34,1 % par rapport à la même période l'an dernier. Pour limiter les impacts de la pandémie sur ses revenus et son déficit, la Société a maintenu au premier trimestre de 2021 plusieurs mesures de réduction des coûts déjà en place. Parmi ces mesures, notons:

La réduction de certaines charges d'exploitation au prorata du niveau des opérations;

Les mises à pied temporaires;

La diminution des activités publicitaires;

La réduction des services offerts dans les gares;

La réduction des charges administratives et le report des initiatives non essentielles.

Reconnaissance

VIA Rail figurait parmi les 50 meilleurs employeurs au Canada en 2021 selon la liste publiée par Forbes, se classant au 49e rang, et au 4e rang dans le secteur des transports. Ce classement repose sur un sondage auprès de 8 000 employées et employés d'entreprises de 500 personnes ou plus en activité dans plus de 25 secteurs au Canada. Les employés de VIA Rail sont au cœur de la réussite de la Société, et cette reconnaissance montre sa détermination à créer une expérience employée mobilisatrice tout en offrant une culture inclusive et innovante.

Certification LEED

En mars 2021, VIA Rail a annoncé que sa gare d'Ottawa avait obtenu la certification LEED® Or v4.1 pour les bâtiments existants dans la catégorie Exploitation et entretien, soit le deuxième plus haut niveau accordé par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Cet accomplissement témoigne de l'ambition de la Société d'améliorer le développement durable au Canada. VIA Rail travaille d'ailleurs actuellement à moderniser d'autres gares et bâtiments, notamment la gare de Winnipeg, pour laquelle un processus de certification LEED a déjà été entamé.

Ratification des conventions collectives

En mars, les employés de VIA Rail représentés par Unifor, conseil 4000 ont ratifié des conventions collectives de deux ans. Le syndicat représente plus de 1 600 employés de VIA Rail travaillant dans les gares, à bord des trains, dans les centres d'appels et occupant certains postes administratifs.

Nominations dans l'équipe de direction de VIA Rail

L'équipe de direction de VIA Rail a accueilli deux nouveaux membres pendant le premier trimestre : Martine Rivard, qui s'est jointe à l'équipe le 1er février en tant que chef, Expérience employé, et Marie-Claude Cardin, qui est devenue chef, Services financiers le 8 mars.

