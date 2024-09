MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré un résultat net global de 23,9 M$ au terme de son premier trimestre de l'exercice financier 2024-2025 qui a pris fin le 22 juin dernier, comparativement à 20,6 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

À cette somme, s'ajoutent les revenus fiscaux générés par son exploitation sous forme de taxes à la consommation et de taxes d'accise qui représentent un montant de 60,0 M$, dont 43,0 M$ versés au gouvernement du Québec et 17,0 M$ au gouvernement fédéral.

Au total et en incluant le résultat global net, 83,9 M$ sont versés par la SQDC aux deux ordres de gouvernements, dont 66,9 M$ à l'État québécois. Rappelons que ces sommes sont notamment réinvesties en prévention et en recherche en matière de cannabis.

Les résultats trimestriels en bref

Les ventes totales pour ce premier trimestre ont atteint 162,9 M$, alors qu'elles étaient de l'ordre de 142,6 M$ au premier trimestre de l'exercice 2023-2024.

Transposées en volume, ces ventes représentent quelque 32 098 kg de cannabis pour ce trimestre, comparativement à 25 675 kg pour celui de l'année financière précédente. Cette croissance s'explique par deux facteurs, soit le conflit de travail, aujourd'hui réglé, mais qui a limité les opérations dans 24 succursales au cours du premier trimestre 2023- 2024 et la croissance de la demande pour les produits de type concentrés qui a pour effet d'accentuer le volume des ventes en gramme équivalent. Le prix de vente moyen enregistré est de 5,84 $ le gramme, toutes taxes incluses, et tous produits de cannabis confondus.

Au cours de ce trimestre, 4,1 millions de transactions ont été enregistrées comparativement à 3,4 millions pour le premier trimestre de 2023-2024.

Les ventes réalisées par le biais du réseau des succursales se sont élevées à 155,0 M$, comparativement à 133,5 M$ pour le même trimestre de 2023-2024.

Les ventes en ligne ont atteint 7,9 M$ pour le présent trimestre, alors qu'elles étaient de l'ordre de 9,1 M$ au premier trimestre 2023-2024. Cette diminution est attribuable à la fin du conflit qui touchait 24 succursales et pendant lequel une partie de la clientèle s'était tournée vers le site transactionnel.

Pour le premier trimestre, les charges nettes de la SQDC ont atteint 28,8 M$ comparativement à 24,8 M$ pour l'exercice 2023-2024). Exprimées en fonction des ventes, ces charges nettes représentent un taux de 17,7 % en comparaison à 17,4 % en 2023-2024. Rappelons que les charges nettes sont composées des frais de vente, des frais d'administration ainsi que des produits nets de financement et autres revenus.

La SQDC comptait 98 succursales au cours de ce premier trimestre, alors qu'elle en compte désormais 100.

Faits saillants du trimestre

Afin de toujours mieux répondre aux attentes et aux besoins de la clientèle, la SQDC a poursuivi l'amélioration de l'offre de certaines catégories de produits, notamment au titre des extraits, ainsi que des formats.

Au cours de ce premier trimestre, la Société a procédé à l'ouverture d'une deuxième succursale dans la ville de Trois-Rivières et poursuit l'évaluation de nouvelles opportunités de marché. La consolidation de son réseau et l'ouverture de nouvelles succursales dans de nouveaux secteurs non encore desservis permettent à la Société d'offrir une meilleure accessibilité à sa clientèle et, ainsi, accomplir sa mission qui consiste à réduire la portée du marché illégal du cannabis au Québec.

Le rapport financier pour le premier trimestre de l'année financière 2024-2025 est maintenant disponible sur le site Internet de la SQDC : Publications | SQDC

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter SQDC.ca.

