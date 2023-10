Premier rapport trimestriel sur la situation financière du Québec

QUÉBEC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le ministère des Finances présente le premier Rapport sur la situation financière du Québec, conformément à ce qui a été annoncé dans Le point sur la situation économique et financière du Québec - Automne 2022.

Ce nouveau rapport trimestriel remplace le Rapport mensuel des opérations financières. Il rend compte des résultats financiers du gouvernement du Québec et présente une information enrichie avec l'ajout d'une appréciation du solde budgétaire annuel, d'un portrait de l'évolution récente de la situation économique et d'un suivi des neuf plus grands portefeuilles ministériels.

La publication des rapports trimestriels s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rendre plus accessible aux citoyens la documentation budgétaire et financière.

Un déficit budgétaire de 4,0 G$ qui demeure inchangé par rapport au budget de mars 2023

L'économie québécoise ralentit depuis le début de l'année 2023. Le PIB réel a progressé de 0,3 % au premier trimestre, puis s'est contracté de 0,5 % au deuxième trimestre. En dépit de cette modération, la hausse des salaires et le niveau élevé des prix soutiennent les dépenses des ménages.

L'évolution récente de l'activité économique et les conditions météorologiques qui ont touché le Québec au cours de l'été 2023 entraînent une détérioration de 1,0 milliard de dollars du cadre financier. Le déficit budgétaire après versement au Fonds des générations de 4,0 milliards de dollars prévu au budget de mars 2023 est toutefois maintenu, grâce à l'utilisation de la provision pour éventualités.

Plus précisément, la détérioration du cadre financier pour 2023-2024 s'explique par :

les revenus autonomes, en excluant ceux des entreprises du gouvernement, qui sont revus à la baisse de 317 millions de dollars en raison de l'évolution récente de la situation économique qui se traduit par une diminution des rentrées fiscales depuis le début de l'année financière;

les revenus provenant des entreprises du gouvernement, qui sont revus à la baisse de 650 millions de dollars en raison principalement de la diminution des exportations d'Hydro‑Québec, découlant des faibles précipitations à l'été 2023 dans les régions géographiques où sont situés ses bassins principaux;

une hausse de 75 millions de dollars du service de la dette, en raison des taux d'intérêt plus élevés que prévu.

Résultats au 30 juin 2023

Pour les trois premiers mois de 2023-2024, le solde budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire affiche un déficit de 686 millions de dollars. Il s'agit d'une baisse de 1,5 milliard de dollars par rapport au solde budgétaire observé au premier trimestre de 2022-2023.

Par ailleurs, depuis le début de l'année 2023-2024, les emprunts réalisés s'élèvent à 17,0 milliards de dollars, soit à près de 67,3 % du programme prévu.

Le point sur la situation économique et financière du Québec qui sera publié en novembre présentera le portrait complet des perspectives économiques et budgétaires attendues ainsi qu'une mise à jour du solde budgétaire pour l'exercice financier 2023-2024.

Citations :

« Avec la publication du premier Rapport sur la situation financière du Québec, le gouvernement continue d'améliorer l'accès aux résultats financiers du gouvernement et de rendre le processus budgétaire plus transparent.

Grâce à notre cadre financier prudent, nous maintenons le déficit budgétaire 2023-2024 prévu en mars dernier à 4 milliards de dollars après contribution au Fonds des générations. »

Eric Girard, ministre des Finances

Lien connexe :

Le Rapport sur la situation financière du Québec - 1er trimestre de 2023-2024 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

