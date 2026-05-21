Invitation aux médias ‒ Forum stratégique sur l'avenir énergétique du Québec - 3e édition

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister au Forum stratégique sur l'avenir énergétique du Québec - 3e édition.

Alors que la demande en électricité atteint des niveaux sans précédent et que la transition vers les énergies propres s'accélère partout dans le monde, cet événement proposera des actions pour bâtir un avenir plus durable et plus compétitif, où la souveraineté énergétique du Québec est au premier plan.

Réunissant leaders d'entreprise, experts et décideurs publics et privés, le Forum proposera des perspectives stratégiques et des solutions concrètes pour accompagner les entreprises et les organisations dans leur transition vers des pratiques plus durables, en structurant un cadre prévisible et en garantissant un approvisionnement stable.

Des entrevues pourront être organisées, sous réserve de la disponibilité sur place des intervenants.

Date : Lundi 25 mai 2026



Lieu : HEC Montréal - Édifice Hélène-Desmarais



Heure : De 13 h 30 à 18 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès d'Ariane Joazard-Bélizaire, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou au 514 688-2789.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 688-2789, [email protected]