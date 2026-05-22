Invitation aux médias ‒ La vision entrepreneuriale de Ricardo Larrivée

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain convie les représentants des médias à la conférence de Ricardo Larrivée, une rencontre exclusive pour découvrir la vision entrepreneuriale derrière une marque emblématique qui célèbre ses 25 ans.

Entrepreneuriat, succès et résilience : Ricardo Larrivée livrera une conversation franche et inspirante sur son parcours exceptionnel. Il abordera l'avenir des affaires à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, la construction et le rayonnement d'une entreprise québécoise à l'échelle pancanadienne, ainsi que les défis du commerce de détail, des médias et de l'innovation.

Des entrevues pourront être organisées, sous réserve de la disponibilité sur place.

Date : Lieu : Mardi 26 mai 2026 Fairmont Le Reine Elizabeth



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou au 514 688-2789.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 688-2789, [email protected]