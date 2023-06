VANCOUVER, BC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Conseil des leaders des Premières Nations unissent leurs efforts afin de bâtir une économie carboneutre et de créer de bons emplois dans la classe moyenne en Colombie-Britannique.

Cette collaboration s'articule principalement autour de la table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique (table régionale de la Colombie-Britannique). Les tables régionales sur l'énergie et les ressources constituent des partenariats entre le gouvernement fédéral et des provinces ou territoires individuels qui, en collaboration avec des leaders autochtones, visent à harmoniser les mesures déployées et à tirer parti des principales possibilités économiques associées à la transition mondiale vers la carboneutralité. Ces tables sollicitent fortement la contribution de divers partenaires, notamment les syndicats et l'industrie.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada; l'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique; le chef Don Tom, de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique; et Robert Phillips, membre du conseil exécutif du Sommet des Premières Nations, ont annoncé la création d'un cadre de collaboration novateur qui énonce les principaux secteurs de collaboration et un éventail de mesures à prendre. De plus, le ministre Wilkinson a annoncé que des investissements fédéraux et provinciaux de plus de 101,3 millions de dollars seront consacrés à l'avancement de l'économie à faibles émissions de carbone en Colombie-Britannique.

Le cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre de la table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique (ci-après le cadre de collaboration) définit six domaines d'opportunité stratégiques qui pourraient considérablement contribuer à la création d'une économie prospère dans un monde de plus en plus sobre en carbone : les combustibles propres/l'hydrogène, l'électrification, les minéraux critiques, le secteur forestier, les technologies et systèmes de gestion du carbone et l'efficacité réglementaire.

Premier du genre à être lancé par l'une des neuf tables régionales, le cadre de collaboration présente une vision à long terme pour l'édification d'un avenir carboneutre inclusif et prospère en Colombie-Britannique.

La table régionale de la Colombie-Britannique considère que l'intégration des perspectives des Premières Nations est essentielle à l'atteinte d'une économie carboneutre ancrée dans le respect, la reconnaissance et la réconciliation et que les Premières Nations doivent pouvoir participer pleinement à l'aventure et en tirer profit. De plus, cette approche est cohérente avec l'adoption par le Canada et la Colombie-Britannique de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Canada et la Colombie-Britannique ont convenu :

de mettre au point une approche, en collaboration avec les Premières Nations et avec la participation de l'industrie, afin d'accélérer le processus de réglementation et de délivrance de permis pour les projets de croissance propre, de façon conforme avec la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;

; de faire progresser les infrastructures intraprovinciales d'électricité propre, particulièrement sur la côte nord de la province;

de promouvoir la campagne Parité d'ici 30, à laquelle la Colombie-Britannique s'est engagée à participer.

Dans la lignée des engagements des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique à bâtir une économie propre et concurrentielle, le cadre de collaboration s'accompagne d'investissements fédéraux et provinciaux initiaux de plus de 100 millions de dollars, notamment :

Jusqu'à 48,7 millions de dollars pour appuyer la réalisation de projets de production et d'études de faisabilité liés à l'hydrogène et à d'autres combustibles propres, par l'intermédiaire du Fonds pour les combustibles propres de Ressources naturelles Canada (RNCan). Ces fonds incluent 14,4 millions pour l'usine de gaz naturel renouvelable d'Andion et de la Première Nation de Semiahmoo et 10,5 millions pour le projet d'agrandissement du réseau de GNR de Pacific Coast Renewables de la EverGen Infrastructure Corp.

de Ressources naturelles Canada (RNCan). Ces fonds incluent 14,4 millions pour l'usine de gaz naturel renouvelable d'Andion et de la Première Nation de Semiahmoo et 10,5 millions pour le projet d'agrandissement du réseau de GNR de Pacific Coast Renewables de la EverGen Infrastructure Corp. Une contribution de 15 millions de dollars du Fonds stratégique pour l'innovation à AVL Fuel Cell Canada Inc. pour appuyer la création d'un portefeuille de technologies novatrices utilisant la pile à hydrogène et de solutions d'ingénierie de renommée mondiale pour les clients du secteur des transports à l'échelle planétaire.

à AVL Fuel Cell Canada Inc. pour appuyer la création d'un portefeuille de technologies novatrices utilisant la pile à hydrogène et de solutions d'ingénierie de renommée mondiale pour les clients du secteur des transports à l'échelle planétaire. Jusqu'à 10,8 millions de dollars de RNCan dans le cadre du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées pour soutenir le renforcement des capacités, les projets de démonstration et les études de faisabilité au sein des communautés rurales, éloignées et autochtones. Le programme vise à réduire la dépendance au diesel dans ces communautés en déployant des projets d'énergie renouvelable et en encourageant l'efficacité énergétique et l'acquisition de compétences et de capacités à l'échelle locale.

pour soutenir le renforcement des capacités, les projets de démonstration et les études de faisabilité au sein des communautés rurales, éloignées et autochtones. Le programme vise à réduire la dépendance au diesel dans ces communautés en déployant des projets d'énergie renouvelable et en encourageant l'efficacité énergétique et l'acquisition de compétences et de capacités à l'échelle locale. Plus de 12,3 millions de dollars pour des projets, des activités de recherche-développement ainsi que des activités promotionnelles visant à renforcer le caractère concurrentiel et durable du secteur forestier de la province tout en encourageant l'utilisation accrue du bois dans les bâtiments non traditionnellement en bois.

Plus de 6,7 millions de dollars du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification pour soutenir les projets d'énergie propre et les priorités régionales essentielles, notamment le renforcement des capacités, ainsi que des études de faisabilité visant à aider les communautés autochtones.

Le 2 mai 2023, le Conseil de l'énergie et des mines des Premières Nations et le Conseil de la foresterie des Premières Nations ont organisé un atelier des Premières Nations dans le cadre duquel ont été présentées les premières perspectives autochtones concernant les domaines d'opportunité et les mesures à prendre. Tout au long de la progression du cadre, les partenaires continueront de solliciter l'expertise et les commentaires des Premières Nations. De plus, une vaste mobilisation de l'industrie, des organisations syndicales et des principaux intervenants continuera de faire partie intégrante du processus.

Ces efforts de collaboration permettront de faire de la Colombie-Britannique un fournisseur mondial de choix en matière d'énergie et de technologie dans un monde carboneutre, de créer de bons emplois et d'assurer une prospérité durable chez nous.

Citations

« L'initiative des tables régionales sur l'énergie et les ressources représente une occasion importante de favoriser et d'accroître la participation des Premières Nations aux projets d'énergie propre. Elle permettra aux Premières Nations de jouer un rôle de premier plan dans l'atteinte d'une économie carboneutre dans les années à venir, ce qui représente une étape cruciale pour relever le défi de la crise climatique. »

Robert Phillips

Membre du conseil exécutif du Sommet des Premières Nations

« Les Premières Nations subissent de façon disproportionnée les impacts de la crise climatique et sont en faveur de projets d'énergie propre qui n'exigent pas l'extraction, le transport et la production de combustibles fossiles. L'Union espère que la table régionale permettra de remodeler le paysage énergétique actuel et de réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre. »

Chef Don Tom

Vice-président de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique

« Les tables régionales sur l'énergie et les ressources sont une nouvelle initiative qui nous permet de tirer parti des importantes possibilités économiques associées à la création d'une économie carboneutre. Je suis heureux d'annoncer le lancement du premier cadre de collaboration associé à cette initiative, avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, et me réjouis à la perspective d'approfondir notre collaboration avec les partenaires des Premières Nations. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement sait qu'il lui faut déployer des efforts conjoints pour atteindre ses objectifs climatiques. Nous sommes donc impatients de collaborer avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, les partenaires autochtones et l'industrie dans le cadre de projets de technologies propres qui nous permettront de paver la voie pour l'économie verte de demain. Les investissements dans le projet de AVL Fuel Cell Canada Inc. à Burnaby renforceront notre économie en créant de bons emplois pour la population canadienne tout en nous aidant à atteindre nos objectifs de réduction des émissions. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La façon dont nous développons l'économie aujourd'hui définira les possibilités économiques pour les générations futures. En appuyant des projets qui favorisent la croissance économique des Autochtones et le développement de ressources naturelles durables et d'énergies propres, nous bâtissons un avenir prospère pour la population de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« En première ligne des changements climatiques, la population de la Colombie-Britannique en observe les répercussions sur les milieux terrestres et aquatiques, les communautés et les gens. Il est maintenant temps d'agir tous ensemble en tant que partenaires, de gouvernement à gouvernement avec les Premières Nations et avec l'appui de l'industrie, des syndicats et d'autres intervenants pour bâtir une économie à faibles émissions de carbone qui soit alimentée par l'énergie propre de notre province et qui crée de bons emplois durables pour la population. »

L'honorable Josie Osborne

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique



« C'est grâce à une collaboration avec tous les ordres de gouvernement, les organisations autochtones et les parties prenantes que nous pouvons cerner et saisir les occasions qui se présentent dans nos secteurs des ressources et des énergies propres. Ce nouveau cadre s'harmonise avec le plan économique StrongerBC de la Colombie-Britannique, qui doit nous permettre de relever les défis de notre époque par l'atteinte de deux grands objectifs - soit une croissance à la fois propre et inclusive - et ainsi de créer une Colombie-Britannique prospère et durable aujourd'hui et pour les générations à venir. Le cadre s'attaque aux défis de notre temps en comblant le déficit de compétences chez les personnes et les entreprises, en créant des communautés résilientes et en aidant les entreprises et la population à effectuer une transition vers des solutions énergétiques propres. »

L'honorable Brenda Bailey

Ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique

« L'accord d'aujourd'hui montre l'importance de la collaboration pour la lutte contre les changements climatiques et ce qu'il est possible d'accomplir pour la population dans ce contexte. En travaillant ensemble, nous nous assurons que la Colombie-Britannique conserve sa place de chef de file en Amérique du Nord tout en créant maintenant des économies propres et saines dans les communautés et en protégeant l'environnement pour nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable George Heyman

Ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique



« La population de la Colombie-Britannique a profondément à cœur ses forêts et les nombreux avantages qu'elles offrent. Un secteur à valeur ajoutée fort, y compris un secteur bioéconomique prospère, se traduit, pour chaque arbre planté, par un plus grand nombre d'emplois durables qui permettent de subvenir aux besoins des familles et représente une occasion de réduire les émissions de carbone attribuables au bois et de contribuer à des forêts saines, qui sont si essentielles à la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes déterminés à encourager l'innovation et à collaborer avec les Premières Nations, les travailleurs, l'industrie et tous les ordres de gouvernement afin de créer une économie forestière forte et durable et de faire une priorité de la santé des écosystèmes et de la résilience des communautés. »

L'honorable Bruce Ralston

Ministre des Forêts de la Colombie-Britannique

« Les exigences relatives au fonctionnement et au rendement des piles à combustible à hydrogène dans les véhicules légers, comme ceux que nous conduisons tous les jours, sont très différentes de celles qui s'appliquent dans les secteurs de l'aviation, du transport maritime et du camionnage. Chez AVL FCC, nous concevons, créons et testons des assemblages et des systèmes de piles à combustible propres qui servent à toutes sortes d'usages pour des clients qui créent et commercialisent différents produits. Nous sommes fiers de faire partie du secteur canadien de l'hydrogène, si prospère, et sommes reconnaissants de cet investissement qui vient appuyer nos efforts pour réinventer les déplacements en vue d'un monde de la mobilité meilleur, plus vert et plus sûr. »

Jose Rubio, directeur général

AVL Fuel Cell Canada

Faits en bref

