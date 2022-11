PREMIER BÂTIMENT VISANT LE NET ZERO CARBONE À LAVAL POUR MONTONI

Visuels disponibles ici

LAVAL, QC, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Montoni est fier d'entamer à Laval la construction du nouveau bâtiment visant à la fois la certification Carbone zéro (BCZ) du Conseil du bâtiment durable du Canada et la certification LEED v4 NE niveau Argent, à l'occasion d'une pelletée de terre qui s'est déroulée aujourd'hui.

Situées entre le boulevard Saint-Martin et l'Autoroute 13, dans le Centre corporatif Laval X, les futures installations du Bâtiment J permettront d'offrir au futur locataire les plus hauts standards de l'industrie en matière de certification en développement durable. D'une superficie de près de 337 000 pi2, ce bâtiment industriel est parfaitement adapté à la vitalité commerciale du secteur, tout en étant en parfait accord avec le développement durable de la ville de Laval qui l'accueille. Le bâtiment a été pensé par la firme Neuf Architectes. Totalisant un investissement de 70 millions $, l'achèvement des travaux est prévu en mai 2023.

Un bâtiment durable alliant sobriété énergétique, préservation de l'environnement et confort

En intégrant des pratiques et des techniques les plus exigeantes en matière environnementale et en efficacité énergétique, qui vont au-delà des normes de construction, le projet visera à construire un bâtiment à faible impact environnemental, en permettant non seulement une économie d'énergie, une utilisation efficace de l'eau potable mais aussi une réduction des gaz à effet de serre. Pour réduire l'empreinte carbone associée à la construction, une analyse de cycle de vie du bâtiment est effectuée afin de faire les meilleurs choix. Pour rendre le bâtiment plus écoénergétique, des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit. Également, le Bâtiment J garantira aux futurs occupants une qualité des environnements intérieurs grâce d'une part à l'utilisation de matériaux à faible émission de COV et d'autre part à la filtration de l'air provenant de l'extérieur.

Cette double certification permettra des économies de consommation d'énergie et d'eau de près de 50% ainsi qu'une réduction des émissions de GES.

« Nous sommes fiers de réaliser un projet d'une telle envergure en performance énergétique et en optimisation de la gestion de l'eau qui correspond parfaitement à notre raison d'être. Le groupe Montoni a l'ambition de réaliser des projets écoresponsables comme le Bâtiment J qui offre aussi un environnement intérieur plus sain pour chacun des occupants. Nous sommes convaincus que ce premier bâtiment agira à titre d'exemple et d'inspiration pour le développement durable dans l'industrie de la construction. » - Dario Montoni, président du Groupe Montoni

« Dans un contexte où l'enjeu environnemental et énergétique gagne en importance, ce nouveau projet, incarne très bien la vision de la Ville. Il démontre qu'il est possible de réaliser de grands projets d'infrastructures commerciales en mettant au cœur de la construction, le développement durable. » - Stéphane Boyer, maire de Laval

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,2 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les dernières réalisations du développeur figurent Espace Montmorency, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars situé sur la station de métro Montmorency à Laval, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un développement de près de 6 millions de pieds carrés au centre-ville de Montréal.

Pour de plus amples d'informations : www.groupemontoni.com

