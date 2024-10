Une expérience client repensée à Gatineau signé MONTONI

GATINEAU, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Trévi, en collaboration avec le Groupe Montoni, annonce le lancement de la transformation de son supermagasin à Gatineau. Évalué à 5 millions, le projet, dessiné par Provencher Roy, s'inscrit dans l'engagement du géant à moderniser ses magasins tout en privilégiant la durabilité et le respect de l'environnement. La livraison du projet, qui offrira aux résidents de Gatineau une expérience de magasinage entièrement renouvelée, est prévue pour février 2025. Ce projet de reconstruction, qui s'étend sur 18 000 pi ca comprenant une mezzanine de 3 000 pi ca, créera de nouveaux espaces interactifs pour enrichir l'expérience client.

Une expérience client modernisée

En 2023, Trévi a entrepris une refonte complète de ses supermagasins pour offrir à sa clientèle une expérience de magasinage contemporaine et adaptée aux besoins actuels. Ce projet vise à actualiser les infrastructures tout en mettant en avant de nouveaux modèles, comme la piscine à débordement « Infinity », équipée d'une toile en membrane armée de haute qualité.

Parmi les améliorations, une salle privée sera dédiée aux tests de spas, offrant aux clients un cadre serein pour faire un choix éclairé. La rénovation du magasin de Gatineau reflète la confiance de Trévi dans le potentiel de la région et sa certitude que les clients locaux apprécieront pleinement cette nouvelle expérience de magasinage.

« La collaboration avec MONTONI nous permet de transformer notre magasin de Gatineau tout en intégrant des technologies durables. Je suis impatient de voir la réaction de nos clients. Ce sera une expérience dont ils vont se rappeler ! »

- Clément Hudon, fondateur de Trévi

Un projet durable et respectueux de l'environnement

Le Groupe Montoni, leader en construction durable, se chargera de la réalisation du nouveau supermagasin. Visant la certification Distinction par MONTONI, le projet a été conçu pour favoriser la durabilité du bâtiment et le bien-être de ses occupants. Ainsi, une réduction de 30 % de la consommation d'eau potable et des économies d'énergie de plus de 15 % sont visées.

Les employés et clients bénéficieront également d'un environnement stimulant, d'une qualité d'air améliorée et d'un apport abondant en lumière naturelle.

« Nous en sommes à notre septième projet avec Trévi. C'est toujours gratifiant de pouvoir suivre nos clients dans leur croissance et de voir leur confiance renouvelée. »

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

À propos de Trévi

Trévi est une entreprise familiale qui a été fondée en 1972 par Clément Hudon. À cette époque, une roulotte et deux piscines hors terre faisaient office de magasin. Installés aux abords du boulevard Labelle à Laval, Clément Hudon et son associé ont pris la décision de se distinguer en priorisant les besoins et les exigences de leur clientèle. Cette philosophie s'est avérée fructueuse, puisque 50 ans plus tard, Trévi œuvre toujours dans le domaine.

Exploitant des magasins dans la grande région de Montréal, Gatineau et Québec, Trévi s'appuie sur un réseau national et international de distribution pour desservir les secteurs résidentiel et institutionnel des marchés nord-américains et européens.

Manufacturier de produits pour piscines creusées, hors terre et spas entièrement fabriqués au Québec, l'entreprise figure au palmarès des plus grandes sociétés québécoises, selon le magazine Les Affaires, en employant plus de 1200 travailleurs.

Le succès de la marque Trévi repose sur sa capacité à identifier rapidement les besoins de ses clients et d'y réagir immédiatement grâce à ses forces en conception, en innovation et en recherche et développement de produits. En contrôlant toutes les étapes des processus de création, de fabrication, de distribution et d'installation des produits, Trévi s'assure d'offrir à ses clients des produits adhérant à des normes strictes de qualité qui font la réputation de l'entreprise. Son service après-vente est également avantagé par cette approche puisque peu d'intermédiaires ou sous-traitants entreront en jeu. www.trevi.com

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. La complétion de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

