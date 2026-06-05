Hydro-Québec annonce un bénéfice net de 1 850 M$ au premier trimestre de 2026 et un sommet historique pour les investissements

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - Hydro-Québec a affiché un bénéfice net de 1 850 M$ au premier trimestre de 2026, en baisse de 206 M$ par rapport à la même période de 2025. Dans un contexte énergétique exigeant, marqué par des périodes de froid intense à l'hiver 2026 et par la faible hydraulicité observée au cours des trois dernières années, elle a géré ses ressources avec rigueur. À ce titre, elle a notamment réduit ses ventes à court terme sur les marchés d'exportation et augmenté ses achats d'électricité alors que les prix étaient élevés, priorisant ainsi la sécurité énergétique du Québec.

Par ailleurs, l'entreprise poursuit ses investissements dans le cadre de la réalisation du Plan d'action 2035 - Vers un Québec décarboné et prospère. Un montant de 1,6 G$ a ainsi été investi au cours des trois premiers mois de 2026, soit une hausse de plus de 80 % depuis le lancement du plan en novembre 2023.

« Au premier trimestre, Hydro-Québec a enregistré un volume record de ventes au Québec. Dans ce contexte, nous avons assuré une gestion rigoureuse de nos ressources énergétiques afin de répondre aux besoins de la clientèle. Parallèlement, nous avons continué d'accroître nos investissements, qui ont atteint un sommet historique, pour renforcer notre réseau et soutenir la demande croissante en électricité. »

Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Faits saillants financiers des trois premiers mois

Croissance soutenue des investissements et des activités de financement Augmentation de 12 % des investissements comparativement à 2025 Investissements de 1,6 G$ pour les trois premiers mois, principalement pour accroître la pérennisation des actifs afin d'assurer un service de qualité Réalisation d'activités de financement permettant de réunir 3,4 G$ au premier trimestre

Record de ventes au Québec Hausse de la consommation d'énergie en raison des températures froides de l'hiver, contribuant à l'atteinte d'un volume record de ventes de 59,3 TWh Pointe de consommation au Québec de plus de 38 000 MW pendant sept jours consécutifs en janvier, un niveau inégalé (en moyenne 9 °C plus froid que les normales climatiques)

Diminution du volume des ventes à court terme sur les marchés hors Québec Contexte de faible hydraulicité des trois dernières années Forte sollicitation du réseau de transport au Québec découlant des températures froides

Mise en exploitation commerciale de l'interconnexion des Appalaches-Maine (NECEC) Plus grande prévisibilité des ventes d'électricité à la Nouvelle-Angleterre

Hausse des achats à court terme d'électricité Achats nécessaires afin de répondre aux besoins du Québec lors des périodes de froid intense

Gain lié à la cession du placement dans Dana TM4

Plan d'Hydro-Québec : faits saillants depuis le début de l'année

Améliorer la qualité du service Poursuite des travaux sur notre réseau de distribution visant à améliorer la qualité du service à l'échelle du Québec Diminution de 7 % des pannes au premier trimestre pour l'ensemble du Québec, par rapport à la moyenne de 2019-2023

Mieux consommer ensemble Annonce d'un investissement de près de 350 millions de dollars, avec le gouvernement du Québec, permettant à 120 000 ménages à revenu modeste de bénéficier d'une thermopompe Proposition d'un nouveau tarif pour les grands centres de données et révision du tarif applicable à l'usage cryptographique

Augmenter la production d'électricité Lancement du chantier des parcs éoliens Des Neiges - Secteurs sud et Charlevoix Lancement d'un nouvel appel d'offres pour l'acquisition d'énergie éolienne Annonce de nouveaux appuis financiers pour accélérer l'autoproduction solaire

Collaborer plus étroitement avec les communautés autochtones Lancement d'un programme de financement de plus de 5 G$, en collaboration avec la Banque de l'infrastructure du Canada et la Banque Nationale du Canada, pour renforcer la participation des communautés autochtones à des projets éoliens structurants



Pour de plus amples renseignements sur les résultats du premier trimestre de 2026 d'Hydro-Québec, consultez le site www.hydroquebec.com/a-propos/publications-rapports/bulletin-trimestriel.html.

SOURCE Hydro-Québec

Information : Hydro-Québec, [email protected], 514 289-5005