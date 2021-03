Premier anniversaire du piano Steinway - Un instrument d'exception qui résonne dans la grande région du Bas-Saint-Laurent

Une inauguration officielle était prévue au printemps dernier, mais en raison de la pandémie qui perdure depuis bientôt un an, cet événement a dû prendre une nouvelle forme. En effet, deux pianistes originaires de la région, Mathieu Gaudet et Stéphane Lemelin, sont venus jouer Schubert et Beethoven en primeur dans une session musicale sans public. « Comme il s'agit d'un instrument d'exception, on souhaitait, pandémie ou non, que la première prestation officielle du piano soit présentée par des artistes d'ici dont nous sommes fiers et qui rayonnent à l'international. », explique Mme Vanasse.

Un instrument d'exception, certes, mais surtout une promesse pour les jeunes musiciens du Bas-Saint-Laurent. Véritable bijou, le piano sera accessible pour tous les jeunes élèves, les étudiants et les professeurs du Conservatoire et chacun aura l'occasion d'en profiter. Ainsi, il s'agit davantage d'un élément rassembleur pour le CMR qui souhaite voir les notes du Steinway résonner dans toute la région.

La session musicale de messieurs Gaudet et Lemelin a été captée par l'équipe de Radio-Canada Est-du-Québec. Ces deux mini concerts ainsi que l'histoire de l'acquisition du piano feront l'objet d'un récit numérique disponible pour le grand public sur http://rc.ca/Rtsgkb.

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.



SOURCE Conservatoire de musique de Rimouski

Renseignements: Isabelle Bérubé, Coordonnatrice communications et stratégie numérique, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, 418 905-3559, [email protected]